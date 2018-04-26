Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Проспект Социалистический в центре Барнаула начали ремонтировать на участке между проспектом Строителей и улицей Молодежной.
С утра четверга, 26 апреля, здесь работает дорожная техника. Напомним, что основные работы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на проспекте Социалистическом будут проведены на отрезке от площади Сахарова до улицы Мало-Тобольской.
На участке между Строителей и Молодежной в этом году будет проведен текущий ремонт.
Также отметим, что ремонт проспекта Социалистического по БКД входит в пятерку самых дорогих работ, предусмотренных этим проектом в 2018 году.
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Поди шумят под окнами редакции )