Фото: youtube.com
Гарик Сукачев на своем YouTube-канале в среду, 25 апреля, разместил новый клип на песню CHUYA HIGHWAY. Об этом пишет "Катунь 24".
Клип посвящен открытию мотосезона. Часть съемок ролика проходила в Алтайском крае.
В записи трека участвовали известные английские музыканты - барабанщик Марк Мондесер, гитарист Тод Шарпвиль, а также давний друг Гарика, гитарист Сергей Воронов. Всех музыкантов можно увидеть в клипе.
CHUYA HIGHWAY также является заглавной песней документального фильма Сукачева "То, что во мне".
"Особую благодарность в съёмках выражаем Harley-Davidson Новосибирск. Всем мотобратьям салют! Увидимся на дорогах", − отмечается в описании к клипу.
Комментарии
Класс, молодец , Гаррик!!!!