Фото: УПРДОР "Алтай"
Правительство страны в лице Министерства транспорта поддержало идею властей Алтайского края о появлении в регионе третьей федеральной трассы. Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду.
До конца года будут подготовлены все необходимые документы о включении дороги в реестр федеральных трасс федеральному министерству. Однако, как сообщили в УПРДОР "Алтай", третья трасса в Алтайском крае находится в очереди на присвоение этого статуса. По предварительным расчетам, речь идет о 2025 годе, когда Министерство транспорта передаст ее на баланс Росавтодора. Впрочем, процесс может и ускориться.
Как ранее сообщал Amic.ru, инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана. С представителями Росавтодора уже полностью отсмотрена дорога, и они отметили ее хорошее качество.
Если участок станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить 500 миллионов рублей. При этом уже отремонтирован участок от Барнаула до Павловска.
В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги — Р-256 "Чуйский тракт" и А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
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