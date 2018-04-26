Фото: interfax.ru
Потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Ксения Зимина в суде рассказала о действиях персонала центра и пожарных. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь".
Женщина отметила, что во время пожара оттолкнула аниматора детской площадки, которая бежала вниз по лестнице и несла телевизор. Также она подчеркнула, что пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать".
Агентство добавляет, что на судебном заседании рассматривалась жалоба на арест обвиняемого в халатности пожарного Сергея Генина.
Ранее один из источников "Интерфакса" сообщил, что при пожаре в ТЦ одна из работниц воспользовалась возникшей паникой и попыталась вынести с собой широкоформатный телевизор. На лестнице сотрудница "Зимней вишни" попала в давку, ей пришлось оставить технику.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, включая 41 ребенка.
Комментарии
А что она должна была нести???
"Женщина отметила, что во время пожара оттолкнула аниматора детской площадки"
Еще и хвастается тем что толкалась на лестнице!!!
> Также она подчеркнула, что пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать".
Есть поговорка "врёт, как очевидец". Как раз вот для таких случаев.
26.04.2018 15:48
- гость -
А что она должна была нести???
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Она как сотрудник должны была не пытаться спасти телевизор, а помогать посетителям покинуть здание.
Как на поняла, что пожарные не знали что делать? Они об этом кричали?