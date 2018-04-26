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Главный военкомат Республики Алтай получит новое здание, заявил глава региона Александр Бердников.
Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, этот вопрос обсуждался на профильном совещании. "Я считаю, что первый шаг служения Родине начинается именно с военкомата. От того, какие впечатления получит будущий солдат в этих стенах, зависит его дальнейшее отношение к службе, к армии. Долгие годы помещения нашего военкомата не ремонтировались, и сегодня назрела необходимость решить данный вопрос", — подчеркнул глава региона.
По его словам, в данный момент уже подобрано помещение, соответствующее необходимым требованиям. Речь идет о бывшем здании дорожной организации "Магистраль". Александр Бердников добавил, что здесь же планируется разместить городской военкомат, призывной пункт, ДОСААФ, военно-патриотические клубы, патриотические организации, а также движение "Юнармия", Российское движение школьников, поисковые отряды.
"Другими словами, здесь будут находиться все организации военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи Республики Алтай", — добавил глава региона.
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