Фото: forums.drom.ru, vk.com/barneos22
Асфальт вздыбился на улице Антона Петрова в Барнауле в районе парка "Лесная сказка".
О повреждении дорожного покрытия, которое, к слову, было не так давно отремонтировано, сообщают горожане.
"Антона Петрова, вода подняла асфальт. Скоро будет фонтан", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
На сайте drom.ru еще один очевидец констатирует: "На Петрова прорыв. Первые две полосы встали домиком".
Автор этого сообщения также задается вопросом: "Интересно, кто-нибудь провалится или нет?".
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