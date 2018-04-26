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Члены британского парламента намерены на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, которые хранят капиталы на территориях Соединенного Королевства. Об этом в среду, 25 апреля, пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Times.
Издание пишет, что сейчас такие налоговые убежища, как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, которые хранятся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства заявляют, что подобная секретность делает возможным отмывание денег, что способствует росту преступности и коррупции.
По данным газеты, в поддержку новых мер на грядущей неделе выскажется коалиция из консерваторов, лейбористов, представителей Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий. Консерватор Эндрю Митчелл отмечает, что Мэй должна убедиться, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги".
Поправка, в соответствии с которой британское правительство должно принудить заморские территории королевства и зависимые территории Короны провести реформу прозрачности до конца 2020 года, была предложена представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Ожидается, что голосование по инициативе о санкциях и борьбе с отмыванием денег пройдет в британском парламенте во вторник, 1 мая.
Издание добавляет, что британский экс-премьер Дэвид Кэмерон начал реформы налоговых убежищ в 2013 году. Лондон в том числе представил публичный реестр владельцев-бенефициаров. Но убедить британские заморские территории последовать этому примеру премьер-министр не смог.
Напомним, что в апреле пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в России отсутствуют олигархи.
Комментарии
вот британцы не поверят- но народу глубоко похвик, нет, конечно, интересненько- кто сколько натырил, но как -то подлявенько с их стороны получается, наши несчастные олигархи кучу денег вбухали в экономику их страны, а их счас выдадут с потрохами ))))))....
нам это не интересно, так что британцы могут и не голосовать)
а мне интересно кто сколько натырил