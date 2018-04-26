Фото: пресс-служба УФАС России по Алтайскому краю
Антимонопольщики в Алтайском крае проводят опрос по поводу того, насколько оскорбительной является реклама бутика напитков "Beer Feast".
Как сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, в настоящее время в отношении владельца заведения возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.
"На рекламу алкогольной продукции, "предлагающую" потребителям различные марки пива алтайских и новосибирских производителей с изображением образов мужчин с кружкой во рту, наполненной пенным напитком, обратил внимание житель города Бийска. По мнению заявителя, такая реклама демонстрирует процесс употребления алкогольной продукции и оскорбляет человеческое достоинство", — информирует ведомство.
Антимонопольщики уже выявили признаки нарушения законодательства, но для всестороннего и объективного рассмотрения заявления возникла необходимость изучения общественного мнения по вопросу оскорбительности данной рекламы.
Участие в опросе можно принять на сайте Алтайского краевого УФАС. Гражданам предлагается оценить рекламный макет и ответить на два вопроса: демонстрируется ли в рассматриваемой рекламе процесс употребления алкогольной продукции и оскорбляет ли такой процесс человеческое достоинство?
Дополнительно оставить комментарий можно на официальной странице УФАС по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте".
Время проведения опроса — до 18 мая. Рассмотрение же дела состоится 22 мая.
Комментарии
а изучить общественное мнение по поводу поднятия цен на бензин почему-то ни у кого не возникла необходимость