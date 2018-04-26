Фото: ysia.ru
Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику режиссера Никиты Михалкова, который обвинил министра в искажении статистики и "непродуманном" сокращении Госпожнадзора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсант".
Пучков заявил, что не видел передачу с участием Михалкова, и добавил, что вообще не смотрит ТВ. Также министр отметил, что высказывания режиссера не соответствуют действительности.
"Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — заявил Пучков.
Агентство напоминает, ранее Михалков в эфире канала "Россия 24" заявил, что по инициативе Пучкова идет сокращение сотрудников Госпожнадзора и боевых подразделений пожарной охраны. Режиссер отметил, что сейчас тушить пожары "стало фактически некому". Также он добавил, что МЧС якобы закупает технику по завышенным ценам и искажает статистику пожаров в свою пользу.
Комментарии
Не нравится правде в глаза смотреть.
На землю спустись.
Михалков озвучил цифры , как я понял, что вместо расчета из 7-8 челов на пожар выезжает всего 3,
а сделали это с целью сокращения расходов. При этом закупили какие то ненужные дорогущие немецкие машитны.