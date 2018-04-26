Четверг, 26 Апрель, 17:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,75
€ 75,33
517279
13°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

"Это бред": глава МЧС России ответил на критику Михалкова в свой адрес

, ИА "Амител"
Ранее режиссер заявил, что по инициативе Пучкова происходит сокращение сотрудников Госпожнадзора

Фото: ysia.ru

Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику режиссера Никиты Михалкова, который обвинил министра в искажении статистики и "непродуманном" сокращении Госпожнадзора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Коммерсант".

Пучков заявил, что не видел передачу с участием Михалкова, и добавил, что вообще не смотрит ТВ. Также министр отметил, что высказывания режиссера не соответствуют действительности. 

"Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — заявил Пучков.

Агентство напоминает, ранее Михалков в эфире канала "Россия 24" заявил, что по инициативе Пучкова идет сокращение сотрудников Госпожнадзора и боевых подразделений пожарной охраны. Режиссер отметил, что сейчас тушить пожары "стало фактически некому". Также он добавил, что МЧС якобы закупает технику по завышенным ценам и искажает статистику пожаров в свою пользу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.04.2018 16:12
- гость -

Не нравится правде в глаза смотреть.
На землю спустись.

0  0
26.04.2018 16:29
- гость -

Михалков озвучил цифры , как я понял, что вместо расчета из 7-8 челов на пожар выезжает всего 3,
а сделали это с целью сокращения расходов. При этом закупили какие то ненужные дорогущие немецкие машитны.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
17:33
СМИ сообщили о смерти актера из сериала "Сваты" 0
17:21
Мокрый снег и минусовую температуру обещают в Алтайском крае 27 апреля 0
17:12
Ремонт по БКД: как с дорог Барнаула снимают старый асфальт 0
17:03
Мужчине откусили ухо после ссоры в барнаульском караоке-баре 5
16:49
Женщину в Барнауле оштрафовали на 15 тыс. руб за нападение пса на прохожего 1
16:32
Минкомсвязи: Россия никогда не пойдет по пути КНР в регулировании интернета 3
16:22
Рекламу бутика напитков на Алтае проверят на унижение людского достоинства 1
16:11
Что нужно знать о законе о запрете определенных действий 0
16:01
Участок улицы Антона Петрова перекрыли в Барнауле из-за потопа 0
15:50
"Это бред": глава МЧС России ответил на критику Михалкова в свой адрес 2
15:34
Компании и барнаульцы присоединяются к "Марафону Победы" 0
15:33
Британия хочет раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах 6
15:22
Дорога домиком: асфальт вздыбился на улице Антона Петрова в Барнауле 0
15:13
Главный военкомат Горного Алтая переедет в новое здание 0
15:04
Потерпевшая: сотрудница "Зимней вишни" во время пожара спасала телевизор 7
14:50
Ремонт Социалистического проспекта начали в центре Барнаула 2
14:33
Гарик Сукачев опубликовал новый клип со снятыми на Алтае кадрами 2
14:22
Потребительской корзине в Алтайском крае "продлили жизнь" на три года 0
14:14
Свалка в центре Барнаула: горожане возмущены горой мусора у своих домов 14
14:06
Депутаты Ленобласти решили расширить понятие "обманутый дольщик" 1
13:49
Не надо муссировать: алтайский депутат Попов о своем исключении из КПРФ 4
13:36
Джон Траволта подстригся под горшок ради съемок в новом фильме 6
13:21
Ямочный ремонт начали на улице Георгия Исакова в Барнауле 2
13:12
Бюджет Алтайского края подрос на 3,5 млрд 1
13:04
Глава ГИБДД поделился подробностями нового экзамена на права 0
12:52
Банк, имеющий 5 офисов в Алтайском крае, будет спасен от банкротства 6
12:34
Фонтан в центре Барнаула очистили от мертвых голубей 5
12:30
Акция на теплицы от "Агронома": садоводы сами выберут условия 0
12:23
Морская пехота США признала уязвимость перед РФ 8
12:13
Идет вторая волна: каким городам и селам Алтая угрожает паводок 4
12:04
Двухлетний барабанщик покорил СМИ 0
11:48
Женщина-водитель в Барнауле сбила пенсионера и скрылась с места аварии 5
11:32
Научный центр "Русский мир Георгия Гребенщикова" открывают в Барнауле 4
11:23
Питание в новосибирских детсадах подорожает в полтора раза 1
11:12
РОЦИТ: Роскомнадзор пообещал подходить к блокировке Telegram более точечно 8
11:06
Костел раздора: как идет суд по делу барнаульских католиков 19
10:51
Восковая первая леди США: в Нью-Йорке представили фигуру Меланьи Трамп 1
10:42
Барнаулец украл из ТЦ несколько комплектов нижнего белья и продал их 2
10:40
Как вернуть зрение: офтальмологи ответят на вопросы читателей Amic 0
10:33
Светофор на оживленном перекрестке в центре Барнаула отключат на 3,5 часа 1
10:30
Внимание деталям: проверяем подвеску 0
10:22
Реставрация барнаульской "Спички" может начаться в 2018 году после слушаний 0
10:14
Оптовая цена на бензин АИ-95 превысила 50 тысяч рублей за тонну 17
10:04
Подробности пропажи 15-летней девочки на Алтае сообщили в СК 4
09:49
"Отсутствие" доходов у врио главы Кузбасса объяснили техническим сбоем 6
09:34
СМИ: закрытый в КНДР ядерный полигон был непригоден для использования 1
09:26
Авария с участием такси поставила улицу Кутузова в Барнауле в пробку 2
09:14
Названо имя диктора, который будет работать на инаугурации Путина 8
09:08
15-летняя школьница пропала без вести в Алтайском крае 9
09:00
3,7 тыс. абонентов Алтайского края могут отключить от газа из-за долгов 5
09:00
Что будет, если не платить за воду: онлайн-конференция Росводоканала
Вопросы принимаются с 9-00 до 11-00
08:58
"Весна, мы не успели побыть вместе": в Новосибирске выпал апрельский снег 0
08:43
Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 апреля 0
08:30
Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки" 0
08:23
Сотрудники "ГАЗ" рассказали в суде о попытке коллеги убить их 2
08:16
Спорткомплекс "ТЕМП" – современные площадки для различных мероприятий 1
08:04
В Новосибирске пройдет выставка TransSiberia/Translogistica 2018 0
08:00
Алтайский фонд увеличил объемы финансовой помощи малому и среднему бизнесу 2
07:50
Холдинг "Алтайлес" бесплатно раздает сеянцы сосен и лиственницы 10
07:45
Отдых близко: майские каникулы с компанией "Авиафлот" 14
07:34
Женщина-мотор: лучшие фото звезды "Форсажа" Джорданы Брюстер 1
07:22
О чем судятся бывший и новый арендаторы барнаульского парка "Изумрудный" 20
07:15
"Де Ниро не ждите": названы главные гости Шукшинского кинофестиваля 7
07:03
Дизайнерскую квартиру в охраняемом доме продают в Барнауле за 6,9 млн руб. 12
06:48
Ежедневник: чем запомнилось в истории 26 апреля 0
06:32
Дорого и не очень: где отдохнуть на майские праздники на Алтае 1
06:17
Похолодание начинается в Алтайском крае 26 апреля 0
06:01
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий и где он появится после 2018 года 17
05:01
Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов 0
04:06
Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма" 1
03:03
Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 2
02:06
Слепым россиянам из Химок дали возможность потрогать Путина 2
01:03
Киев объявил в розыск около шести тысяч крымских военных 16
00:05
Владимира Преснякова-старшего доставили в клинику Москвы после инфаркта 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.