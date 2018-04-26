Фото: vk.com/barneos22
Участок улицы Антона Петрова перекрыли днем в четверг, 26 апреля, в Барнауле из-за потопа.
"В связи с выходом воды на проезжую часть движение по улице Антона Петрова на участке от улицы Ленинградской в сторону улицы Островского закрыто для всех видов транспорта", — сообщила порталу Amic.ru представитель городской Госавтоинспекции.
Водителей убедительно просят выбирать пути объезда.
Также отметим, что ранее горожане сообщали о повреждении дорожного покрытия на указанном участке дороги.
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