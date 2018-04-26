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Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что РФ никогда не пойдет по пути Китая в вопросе регулирования интернета. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
"Это пустые опасения... Мы никогда не пойдём по китайскому пути в отношении интернета", — отметил Волин, подчеркнув, что у России свой путь, а речи о создании российского Firewall на данный момент не идет.
Также он назвал Firewall крайне дорогой и затратной системой.
Комментарии
Пути разные а цель одна!
Также он назвал Firewall крайне дорогой и затратной системой.
То что доктор прописал! Проси много, списывай еще больше.
Дарю бесплатную идею. Надо создать госкорпорацию под управлением талантливого сына/дочки/внука.
Вы уже пошли по этому пути. Да хорошего Firewall-а как в Китае в России не будет. Но это из-за воровства и коррупции.