Популярный в Барнауле Rich Bar объявил о запуске формата self-cost-меню. Первые в России заведения с такой концепцией появились в Москве и Санкт-Петербурге пару лет назад. И вот очередь дошла и до Сибири. В чем смысл этого нового для нашего ресторанного бизнеса предложения?
Аппетитный бефстроганов – 143 рубля, сытный бургер с беконом и яйцом пашот – 87 рублей, а освежающий кокосовый милкшейк – 57 рублей. Это не опечатка, а реальные цены. Оплачивая 149 рублей в час, посетитель заведения получает доступ к специальному меню Rich Bar по себестоимости. В рамках предложения по рекордно низкой цене здесь будет отпускаться местная разнообразная кухня, напитки и карта бара. Изюминка меню — несколько видов десертов молекулярной кухни.
"Решение внедрить новый формат было основано на желании сломать устоявшийся фундамент ресторанного бизнеса. Чтобы все было открыто и честно. Посетители должны видеть, за что они платят", — говорит ресторатор Rich Bar Айнур Коловров, добавляя, что выручка будет покрывать аренду и оплату труда персонала.
Справка: Self-cost (англ.) — себестоимость
В рамках акции гости Rich Bar получают не только низкие цены и высокое качество блюд. Приятный бонус к ним – все достоинства этого заведения: высокий уровень сервиса, роскошный интерьер и неизменное гостеприимство. Уютная атмосфера Rich Bar позволяет с комфортом провести здесь время всей семьей, наслаждаясь вкусной едой и чутким обслуживанием официантов.
Время действия self-cost-меню – ежедневно с 12:00 до 18:00. В эти часы посетители смогут и пообедать, и поужинать. После 18:00 действуют стандартные условия.
Rich Bar известен барнаульцам как место качественного отдыха и ярких впечатлений. Днем здесь можно расслабиться и вкусно покушать. Вечером – провести романтический ужин с бокалом вина под звуки фортепьяно или посмотреть любимый фильм в любимой компании. А с заходом солнца заведение погружается в зажигательные вечеринки с лучшими диджеями, живым вокалом, мастер-классами от барменов и горячим танцполом.
Rich Bar - гостеприимство, сервис, качество.
"Rich Bar"
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 72
ТЦ "Вавилон", 3 уровень
тел. 532-511
Комментарии
Популярность Rich Bar в Барнауле - вопрос спорный)
Одна и таже публика в количестве 4-5 десятков человек, которые перемещаются по маршруту Иксы-Рич-Крыша-Кефир.
Говносараи типа Оперы или Фараона все-же нацелены на ширнармассы, а тут рассчитано на типа эстетствующую публику)
Но, очевидно, и тут денежный ручеек иссяк, и пришлось ребятам ронять ценник до минимума, чтобы привлечь хоть какой-то народ.
Но, как всегда, надо же обернуть элементарное желание выжить в шелуху якобы Концепции)
Кстати, если еще и Рич навернется, то Вавилон можно будет просто сносить)
Давненько не бывала... уютненькое местечко было раньше)
Вы это серьёзно? Только за вход 150р?))