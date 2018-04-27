Награждение детей состоялось 24 апреля в детской художественной галерее "Лукоморье" при Детской художественной школе N 2 г. Барнаула.

Благотворительный проект с уникальной механикой - филантропия через развитие творчества — был придуман компанией МТС и запущен в России три года назад. Проект дает возможность не только раскрыть потенциал талантливым детям из любого уголка России, независимо от местожительства и социального положения, но и помочь тяжелобольным сверстникам.

В Алтайском крае конкурс в рамках этого проекта проходит в первый раз, но уже точно ясно, что далеко не в последний. В этом году участие в нем приняли более 70 детей из разных районов региона. Они представили на суд зрителей и жюри свои пейзажные работы.

Всего в альбом конкурса на сайт проекта было загружено порядка 90 работ детей из нашего региона. В итоге жюри конкурса, а это эксперты из регионального Союза художников и Детской художественной школы № 2, определили трех победителей, и еще шестеро участников конкурса получили награды в рамках спецноминаций "За художественную выразительность".

Но и это еще не все: теперь победители регионального этапа примут участие в федеральном конкурсе "Иллюстратор" проекта "Поколение М". Его победители получат фантастическую возможность украсить своими иллюстрациями новое издание русской классики, которую готовит к выпуску издательство "Эксмо". А вырученные деньги от продажи этих книг также пойдут на лечение детей.

"Мы услышали про этот конкурс и решили принять в нем участие. Вообще такие конкурсы очень нужны, потому что помогают детям раскрываться", — поделились с Amic.ru две подружки, занявшие второе и третье места в конкурсе - Александра Гладышева и Милана Панина

"Конечно, такие конкурсы очень нужны. Мы стараемся, учимся и растем профессионально. Но здесь есть еще и такой момент: твоя работа помогает другому ребенку стать счастливее. Помогает ему выздороветь, а может быть, даже спасти ему жизнь. И поэтому этот конкурс становится еще более важен и нужен", — рассказала победительница конкурса 14-летняя Аня Екшибарова.

Аня выставила на конкурс две работы: "Первый снег" и "Зарисовка акварелью". Лучшей работой конкурса жюри признало "Первый снег".

Директор художественной школы № 2 Ольга Смуткина отмечает, что этот проект дает детям хороший шанс стимулировать свои способности. И есть надежда, что уже в этом году ребята из Алтайского края выйдут в финал всероссийского конкурса, потому что потенциал у детей очень высокий.

Добавим, что на портале проекта "Поколение М" размещены видеоуроки и мастер-классы от ведущих мэтров российской культуры. Самые известные художники, режиссеры, певцы делятся секретами своего мастерства. Так, например, "прокачать" свои навыки и узнать тонкости создания рисунков для публикации в художественной литературе можно с помощью видеоуроков таких известных художников, как: Игорь Панков, Юлия Школьник, Марина Литвинова, Юлия Устинова, Сона Адалян, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.

Посмотреть работы участников проекта "Поколение М" и самому принять участие вы можете на виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru http://pokolenie.mts.ru/

Напоминаем, что все онлайн-активности ребят на официальных площадках "Поколения М" — сайте проекта, в группе во "ВКонтакте" и на странице в Instagram — МТС ежегодно переводит в деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направляет на операции тяжелобольным детям. Каждая загруженная работа, лайк или репост могут стать решающими в спасении чьей-то жизни. На данный момент собрано более 15, 5 млн рублей, которые направлены на 42 детские операции.