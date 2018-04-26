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Минусовые температуры и дождь с мокрым снегом ожидаются в Алтайском крае в ночь на пятницу, 27 апреля.
"В отдельных районах дождь, временами с мокрым снегом, утром местами туман", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС. Ночные температуры в крае составят -1...+4 градуса.
Днем в отдельных районах также ожидается дождь. В светлое время суток температура в регионе составит +9...+14 градусов.
Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
В Барнауле в ночь на 27 апреля возможен небольшой дождь, температуры составят +1...+3 градуса.
Днем в краевой столице также вероятен небольшой дождь, а за окном будет +9...+11 градусов. Ветер юго-западный с усилением до 14 метров в секунду.
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