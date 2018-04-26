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Ремонт по БКД: как с дорог Барнаула снимают старый асфальт

, ИА "Амител"
Посмотреть, как идет ремонт, вы можете в данном видеоролике

Лесной тракт начали ремонтировать в Барнауле. Работы на участке в 4,5 километра ведутся в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

Работы ведет Центральное ДСУ. Сейчас дорожники снимают фрезой изношенный слой асфальтового покрытия. Сразу после майских выходных начнутся работы по укладке асфальта. Всего здесь будет уложено 5700 тонн (или 24 тыс. кв. метров) асфальтобетонного покрытия. Ремонт также начался на улицах Панфиловцев и Новороссийская. Посмотреть, как идет ремонт, вы можете в данном видеоролике:

Напомним, этим летом в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле планируется отремонтировать более 900 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В порядок приведут 44 дороги. На эти цели будет потрачено 911 миллионов рублей.

Администрация города призывает барнаульцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам из-за ремонтных и строительных работ.

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Комментарии

26.04.2018 18:39
- гость -

Молодцы! Всю жизнь в Барнауле прожил, но впервые вижу, что дорожники начали работать во время Будем надеяться, что в этом году, традиционно не будут асфальт в снег кидать и плитку в декабре укладывать.

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