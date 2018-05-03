Четверг, 3 Май, 07:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
544686
30°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Смотрим и завидуем: как выглядят самые необычные офисы Барнаула

, ИА "Амител", Мария Трубина
Печеньки, ковры и качели: что корреспонденты Amic.ru увидели особенного в офисах "Сибирикса", "Кинетики" и "Дорогобогато"

Фото: Екатерина Смолихина

В последние годы часто стали говорить о том, что нужно заботиться о сотрудниках. Создавать им не просто комфортные условия, но и оригинальные рабочие места, с различными зонами отдыха, какими-то креативными и не очень декоративными элементами и прочими дизайнерскими затеями для того, чтобы людям было приятно находиться в офисе и трудиться не покладая рук. Если крупным компаниям вроде "Яндекс" или "Гугл" есть чем похвастаться, то в Барнауле руководителей компаний, идущих в ногу со временем, не так много. Но они все-таки есть. Чтобы посмотреть, как у них все устроено, и показать, как можно работать, корреспонденты Amic.ru прошлись по самым интересным барнаульским офисным пространствам.

"Сибирикс"

Встретила нашу коргруппу PR-менеджер студии веб-разработки "Сибирикс" Екатерина Королева. У компании довольно большая прихожая, где все сотрудники переобуваются и оставляют верхнюю одежду, а еще самокаты, на которых некоторые приезжают в офис — коллектив здесь, в силу специфики работы, весьма молодой.

Мне назвали примерную площадь помещения — более 200 "квадратов". Это опенспейс, здесь практически нет комнат, все открыто, и все сотрудники работают вместе, включая руководителей. Есть только деление на зоны. С одной стороны сидят менеджеры, с другой – тестеры и аналитики. Далее места дизайнеров, а напротив них расположились кодеры и разработчики.

Офис у "Сибирикса" большой, светлый и очень просторный, с коврами, креслами и диванами.  Здесь есть две переговорочные комнаты: одна для клиентов, другая — с гитарами и мягкой зоной больше для сотрудников. По словам Екатерины Королевой, в этом месте проходят вебинары, съемки, а также ребята могут просто посидеть в тишине и сосредоточиться, вздремнуть или ненадолго отвлечься от дел.

Среди других рекреационных зон – корпоративная библиотека,  турник с грушей, места для игры в пинг-понг и кикер.

А в самом сердце офиса огромная барная стойка с настоящим мхом — здесь проходят корпоративы и различные мероприятия.

"Это такой зеленый островок. Раньше у нас там была  обычная перегородка, но со стойкой лучше", — говорит Екатерина.

Кроме того, есть уголок со свободными столами и резервными компьютерами — здесь проходят тестовые задания те, кто пришел на собеседование, а также проводятся дизайнерские баттлы.

Основной цвет стен — белый, но есть и яркие акценты. Например, красная стена, где проходят общие планерки.

Туалет нетривиально украшен дипломами и плакатами.

У сотрудников, а их тут в общей сложности около сорока, есть своя кухня с печеньем и разными видами чая и кофе, запасы которых заботливо пополняют.

"За этот год мы несколько расширились — добавили еще один этаж. Планов – громадье, сейчас активно наращиваем команду. В первую очередь – группу разработки. Кроме клиентских, заказных проектов у нас зреют собственные продукты, причем сразу три. Стек технологий: кроме стандартного — php, zf, laravell, bitrix — сейчас активно используем node.js, react.js, react.native. Проводим программу стажировок (с шаурмой). Всё это требует дополнительного пространства. Будем потихоньку расти, благо есть куда!" - комментирует владелец студии Владимир Завертайлов.

"Кинетика"

На один этаж выше студии "Сибирикс" разместилось агентство "Кинетика". Здесь тоже подошли к оформлению офисного пространства с большим вниманием. Места здесь чуть поменьше — примерно 160-170 "квадратов", на которых работает команда из 25 человек. Нас встретил продакшн-директор Артем Первухин и рассказал, что компания переехала сюда не так давно, около месяца назад. Предыдущий их офис был тоже удобным и интересным, но уже стал тесным для коллектива.

До того, как эти квадраты заняла "Кинетика", здесь, по признанию Артема, было совершенно обычное помещение.

"Мы делали все под себя. Я люблю опенспейс, чтобы все было открыто, все друг друга видели. Поэтому у нас стеклянные перегородки, минимум деталей, которые бы отделяли людей друг от друга. Нужно, чтобы сотрудники общались и работали единой командой", — объясняет Артем Первухин.

Если говорить о зонах и комнатах, то здесь есть просторная прихожая, туалет, кухня и большое рабочее пространство, разделенное на две части: для менеджеров и тех, кто непосредственно занимается реализацией заказа.

Есть стеклянная переговорочная, но так как студия работает больше с московскими клиентами, она служит чаще внутренним целям коллектива — что-то обсудить, сконцентрироваться, подумать и прочее.

Отвлечься сотрудники могут, поиграв в кикер, покачавшись на качелях или взяв книгу из корпоративной библиотеки.

Особенностью офиса "Кинетики" мы назовем выход на крышу и большую террасу.

"Я думаю, что ребята в интернет-рекламе, в диджитал, редакторы, креаторы – у них чуть-чуть другие ценности, смещенные больше в сторону нематериального. Для них важен хороший коллектив, какая-то развлекательная часть. Я придерживаюсь мысли, что офис должен быть настолько хорошим, чтобы не хотелось отсюда уходить. Здесь должно быть комфортно, так как люди проводят много времени на работе, ну и самому мне лично нравится, когда в офисе уютно", — считает продакшн-директор.

Дизайн-бюро "Дорогобогато"

В контексте темы материала мы еще решили заглянуть в дизайн-бюро "Дорогобогато" и пообщались там с ее соучредителем Романом Новожиловым.

Помещение у них не такое большое, как в двух предыдущих компаниях, но не менее интересное. Работают в бюро всего 5 человек. Сменив несколько локаций, они остановились на здании, которое находится на речном вокзале. Здесь большие окна, много света и воздуха.

"Мы искали себе офис с большими окнами, как бонус нам еще и перепал нормальный беленый потолок, создающий уют. По сути, в дизайне мы использовали то, что лежало в основе этого помещения", — вспоминает Роман Новожилов.

Единственное, чего не хватает, по признанию Романа, – это зонирования, так что ребятам приходится друг под друга так или иначе подстраиваться. 

"Идеальное офисное пространство — это то, где есть деление по специфике. У всех разные типы работы: менеджеры много говорят и звонят по телефону, дизайнерам нужно меньше света в монитор, а рерайтерам требуется тишина для работы с текстами. У руководства тоже должна быть своя зона, так как всегда есть вопросы, которые нужно обсудить без участия других сотрудников", — поясняет Роман.

Тем не менее здесь довольно уютно, много разнообразных деталей. Как рассказал соучредитель дизайн-бюро, многое им в офис подарили друзья, например радиоприемник. Что-то, как старый чугунный утюг, принесли сотрудники. Также тут много своих картин и работ.

Особые детали — темные стены и ковер на стене.

"Это как наш символ. Стеб такой, принятие русской ментальности, но поданное не всерьез. Причем, если такой ковер соседствует не с мебельной стенкой под тяжелым лаком, а с икеевским диваном, то выглядит он вполне органично. А темные стены нам никак не мешают, мы пошли за трендом, посоветовались с архитекторами и остановились на этом цвете. Мы устали от своего излюбленного дизайнерского хода — красить все в белый и развешивать картинки", — заключает Новожилов.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.05.2018 07:31
- гость -

Много красивых непонятных слов, наличие которых выдаёт основную сущность - лапшевесы. И оформление помещений направлено на на усиление влияния на лапшезависимых клиентов. Что ж, если кому-то важны шашечки, а не ехать, оплачивайте эту креативную ( не путать с творческой) пургу. И по поводу удобства сотрудников можно было бы подискутировать, но перебрехать профессиональных пустобрёхов сложно.

0  0
3.05.2018 07:38
- гость -

Нет, нет и нет.
Колхоз. Креативным офис не станет, если стащить туда весь ненужный хлам. Это как украшения клумб старыми покрышками и тазами. Как их не крась - не станет шина лебедем, а ржавый таз грибочком. Сланцы и тапочки в офисе - вообще за гранью

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:34
Где в Барнауле получить георгиевскую ленту ко Дню Победы 0
07:19
Движение по Чуйскому тракту в Горном Алтае ограничат 9 мая 0
07:03
Коттедж с помещением-холодильником продают в Барнауле за 17,45 млн рублей 0
06:48
Как советская газета из Маргарет Тэтчер "железную леди" сделала 4
06:32
Сколько в Алтайском крае "детей войны" и какие они имеют льготы 0
06:17
Мокрый снег и шквалистый ветер: Алтайский край 3 мая живет в режиме шторма 0
06:01
Смотрим и завидуем: как выглядят самые необычные офисы Барнаула 2
23:02
Легкие курильщика и здорового человека показали на видео медики 2
22:06
Дети сожгли квартиру в деревянном бараке в Камне-на-Оби 0
21:28
Кот напал на китайского дипломата в Москве на улице Дружбы 1
20:34
Царская семья обзавелась аккаунтом во "ВКонтакте" с благословения Церкви 1
19:32
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 3
19:04
Российские туристы защитили от хулиганов мемориал советским воинам в Вене 1
18:39
Около миллиарда человек на Земле не имеют доступа к электричеству 1
18:19
Годом изобретательства предлагают объявить 2020 год в России 0
17:27
Верховный суд России эвакуировали из-за ложного сообщения об угрозе взрыва 0
17:06
Жуков покидает пост главы Олимпийского комитета РФ из-за нагрузки в Госдуме 3
16:13
Видео пожара на Докучаевском рынке в Барнауле, где горели одежда и обувь 2
16:01
Сломанный автомобиль на разрушающемся мосту стал причиной пробки в Барнауле 3
15:39
Первый посетитель сочинского билетного центра ЧМ-2018 ушел без билета 1
15:02
Санитаров томского медцентра сделали уборщиками, чтобы не повышать зарплату 8
14:21
Украинские пограничники изъяли у россиянина старинный самовар 0
14:06
Пятерку лучших подержанных внедорожников выбрали в России 0
13:34
Детям до 18 лет предлагают запретить компьютерные игры 19
13:05
Штормовое предупреждение объявлено на 3 мая в Алтайском крае 0
12:41
Жителей Алтайского края призывают помочь убрать мусор после паводка 10
12:08
Акция по очистке скал пройдет в Алтайском крае 1
11:34
Бдительная алтайская пенсионерка не позволила мошеннику украсть сбережения 1
11:07
Фото "платья-горы", в котором Самойлова выступит на "Евровидении" 10
10:49
Жители Камня-на-Оби поливали дома из шлангов, чтобы спастись от пожара 2
10:09
Расходы России на армию снизились впервые с 1998 года 2
09:34
Абрамович пожертвовал еврейскому сообществу полмиллиарда долларов 19
09:08
Переход Сечина в правительство прокомментировали в "Роснефти" 17
08:48
Парламент Армении не избрал премьером "представителя от народа" 0
08:29
Автолюбитель из Барнаула передает "большое спасибо" дорожным службам 19
08:06
Прекрасная босоножка и поэт-самородок: история любви Есенина и Дункан 3
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 2 мая 0
07:34
Мастер штрафных ударов: подборка лучших голов Дэвида Бекхэма 2
07:19
Жилищный вопрос: Алтай входит в число лидеров по вводу домов в Сибири 7
07:03
Квартиру с камином и сауной продают в центре Барнаула за 6,3 млн рублей 5
06:48
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой 28
06:32
Кровавая пятница: противостояния в Одессе 2 мая 2014 года 1
06:17
Ливни, грозы и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 2 мая 0
06:01
Власти Барнаула на пять лет продлили разрешение на работу рынка "Юбилейный" 4
23:38
Ученые рассказали, когда на Земле увидят последнее солнечное затмение 2
22:49
Российские женщины стали чаще отдыхать в одиночестве 4
21:16
Строительство долгожданной дороги Балтийская - Ускова началось в Барнауле 1
20:17
"АвтоВаз" с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд LADA 2
19:23
Бюст исследователя Алтая Степана Гуляева установили в Белокурихе 0
19:02
Прогноз погоды по Алтайскому краю на 2 мая: от -1 до +16 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.