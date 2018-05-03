В последние годы часто стали говорить о том, что нужно заботиться о сотрудниках. Создавать им не просто комфортные условия, но и оригинальные рабочие места, с различными зонами отдыха, какими-то креативными и не очень декоративными элементами и прочими дизайнерскими затеями для того, чтобы людям было приятно находиться в офисе и трудиться не покладая рук. Если крупным компаниям вроде "Яндекс" или "Гугл" есть чем похвастаться, то в Барнауле руководителей компаний, идущих в ногу со временем, не так много. Но они все-таки есть. Чтобы посмотреть, как у них все устроено, и показать, как можно работать, корреспонденты Amic.ru прошлись по самым интересным барнаульским офисным пространствам.

"Сибирикс"

Встретила нашу коргруппу PR-менеджер студии веб-разработки "Сибирикс" Екатерина Королева. У компании довольно большая прихожая, где все сотрудники переобуваются и оставляют верхнюю одежду, а еще самокаты, на которых некоторые приезжают в офис — коллектив здесь, в силу специфики работы, весьма молодой.

Мне назвали примерную площадь помещения — более 200 "квадратов". Это опенспейс, здесь практически нет комнат, все открыто, и все сотрудники работают вместе, включая руководителей. Есть только деление на зоны. С одной стороны сидят менеджеры, с другой – тестеры и аналитики. Далее места дизайнеров, а напротив них расположились кодеры и разработчики.

Офис у "Сибирикса" большой, светлый и очень просторный, с коврами, креслами и диванами. Здесь есть две переговорочные комнаты: одна для клиентов, другая — с гитарами и мягкой зоной больше для сотрудников. По словам Екатерины Королевой, в этом месте проходят вебинары, съемки, а также ребята могут просто посидеть в тишине и сосредоточиться, вздремнуть или ненадолго отвлечься от дел.

Среди других рекреационных зон – корпоративная библиотека, турник с грушей, места для игры в пинг-понг и кикер.

А в самом сердце офиса огромная барная стойка с настоящим мхом — здесь проходят корпоративы и различные мероприятия.

"Это такой зеленый островок. Раньше у нас там была обычная перегородка, но со стойкой лучше", — говорит Екатерина.

Кроме того, есть уголок со свободными столами и резервными компьютерами — здесь проходят тестовые задания те, кто пришел на собеседование, а также проводятся дизайнерские баттлы.

Основной цвет стен — белый, но есть и яркие акценты. Например, красная стена, где проходят общие планерки.

Туалет нетривиально украшен дипломами и плакатами.

У сотрудников, а их тут в общей сложности около сорока, есть своя кухня с печеньем и разными видами чая и кофе, запасы которых заботливо пополняют.

"За этот год мы несколько расширились — добавили еще один этаж. Планов – громадье, сейчас активно наращиваем команду. В первую очередь – группу разработки. Кроме клиентских, заказных проектов у нас зреют собственные продукты, причем сразу три. Стек технологий: кроме стандартного — php, zf, laravell, bitrix — сейчас активно используем node.js, react.js, react.native. Проводим программу стажировок (с шаурмой). Всё это требует дополнительного пространства. Будем потихоньку расти, благо есть куда!" - комментирует владелец студии Владимир Завертайлов.

"Кинетика"

На один этаж выше студии "Сибирикс" разместилось агентство "Кинетика". Здесь тоже подошли к оформлению офисного пространства с большим вниманием. Места здесь чуть поменьше — примерно 160-170 "квадратов", на которых работает команда из 25 человек. Нас встретил продакшн-директор Артем Первухин и рассказал, что компания переехала сюда не так давно, около месяца назад. Предыдущий их офис был тоже удобным и интересным, но уже стал тесным для коллектива.

До того, как эти квадраты заняла "Кинетика", здесь, по признанию Артема, было совершенно обычное помещение.

"Мы делали все под себя. Я люблю опенспейс, чтобы все было открыто, все друг друга видели. Поэтому у нас стеклянные перегородки, минимум деталей, которые бы отделяли людей друг от друга. Нужно, чтобы сотрудники общались и работали единой командой", — объясняет Артем Первухин.

Если говорить о зонах и комнатах, то здесь есть просторная прихожая, туалет, кухня и большое рабочее пространство, разделенное на две части: для менеджеров и тех, кто непосредственно занимается реализацией заказа.

Есть стеклянная переговорочная, но так как студия работает больше с московскими клиентами, она служит чаще внутренним целям коллектива — что-то обсудить, сконцентрироваться, подумать и прочее.

Отвлечься сотрудники могут, поиграв в кикер, покачавшись на качелях или взяв книгу из корпоративной библиотеки.

Особенностью офиса "Кинетики" мы назовем выход на крышу и большую террасу.

"Я думаю, что ребята в интернет-рекламе, в диджитал, редакторы, креаторы – у них чуть-чуть другие ценности, смещенные больше в сторону нематериального. Для них важен хороший коллектив, какая-то развлекательная часть. Я придерживаюсь мысли, что офис должен быть настолько хорошим, чтобы не хотелось отсюда уходить. Здесь должно быть комфортно, так как люди проводят много времени на работе, ну и самому мне лично нравится, когда в офисе уютно", — считает продакшн-директор.

Дизайн-бюро "Дорогобогато"

В контексте темы материала мы еще решили заглянуть в дизайн-бюро "Дорогобогато" и пообщались там с ее соучредителем Романом Новожиловым.

Помещение у них не такое большое, как в двух предыдущих компаниях, но не менее интересное. Работают в бюро всего 5 человек. Сменив несколько локаций, они остановились на здании, которое находится на речном вокзале. Здесь большие окна, много света и воздуха.

"Мы искали себе офис с большими окнами, как бонус нам еще и перепал нормальный беленый потолок, создающий уют. По сути, в дизайне мы использовали то, что лежало в основе этого помещения", — вспоминает Роман Новожилов.

Единственное, чего не хватает, по признанию Романа, – это зонирования, так что ребятам приходится друг под друга так или иначе подстраиваться.

"Идеальное офисное пространство — это то, где есть деление по специфике. У всех разные типы работы: менеджеры много говорят и звонят по телефону, дизайнерам нужно меньше света в монитор, а рерайтерам требуется тишина для работы с текстами. У руководства тоже должна быть своя зона, так как всегда есть вопросы, которые нужно обсудить без участия других сотрудников", — поясняет Роман.

Тем не менее здесь довольно уютно, много разнообразных деталей. Как рассказал соучредитель дизайн-бюро, многое им в офис подарили друзья, например радиоприемник. Что-то, как старый чугунный утюг, принесли сотрудники. Также тут много своих картин и работ.

Особые детали — темные стены и ковер на стене.

"Это как наш символ. Стеб такой, принятие русской ментальности, но поданное не всерьез. Причем, если такой ковер соседствует не с мебельной стенкой под тяжелым лаком, а с икеевским диваном, то выглядит он вполне органично. А темные стены нам никак не мешают, мы пошли за трендом, посоветовались с архитекторами и остановились на этом цвете. Мы устали от своего излюбленного дизайнерского хода — красить все в белый и развешивать картинки", — заключает Новожилов.