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Ссора в барнаульском караоке-баре обернулась тем, что мужчине, пришедшему в заведение вместе со своей сожительницей, откусили часть уха.
Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел в феврале прошлого года, когда потерпевший со своей дамой находился в караоке-баре.
"Туда же пришел и осужденный в компании супруги и друзей. Для заказа песен супруга осужденного подошла к столу потерпевшего и взяла лист бумаги с ручкой, что не понравилось сожительнице потерпевшего, и она оскорбила последнюю", — уточняют "завязку" конфликта в надзорном ведомстве.
В дело вступил муж оскорбленной женщины. Он придвинулся на стуле к столу потерпевшего и пояснил, что необходимо принести извинения его супруге.
Когда он услышал отказ и вдобавок получил удар от потерпевшего, мужчина набросился на свою жертву и откусил ему одну третью часть уха.
В итоге суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы с возложением ограничений на выезд за пределы Барнаула, смену места жительства, посещение мест, где осуществляется продажа спиртных напитков.
Комментарии
ДУРДОМ
женщины на ровном месте спровоцировали конфликт
Обычно кусаются женщины, чтоб мужчинки кусались и царапались это нонсенс
Злой как собако, вот и откусил
не только, еще Тайсоны