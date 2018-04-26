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В Барнауле суд взыскал с горожанки 15 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего от укуса ее собаки. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Подчеркивается, что, согласно региональному закону "О содержании и защите домашних животных", содержание домашних животных допускается при условии соблюдения прав и законных интересов других лиц. Собака, живущая на земельном участке, должна находиться на привязи или в вольере, который позволит обеспечить безопасность окружающих. Также на входе на участок должна быть установлена предупреждающая о наличии собаки табличка.
Кроме этого, владельцы домашних животных обязаны пресекать проявление агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим людям и животным, а также предотвращать причинение домашним животным вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу.
В сообщении говорится, что одна из жительниц Барнаула, проживающая в частном доме, пренебрегла указанными нормами закона, из-за чего ее собака покусала мужчину, который случайно зашел на территорию ее земельного участка. Отмечается, что собака причинила горожанину легкий вред здоровью.
Суд удовлетворил требования пострадавшего и постановил взыскать с владелицы собаки денежную компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Комментарии
Как понимать случайно? Незаконное проникновение, ещё и арматуриной догнать надо было