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25 апреля в рамках Международного туристского форума VISIT ALTAI состоялся круглый стол "Взаимодействие туристских и медицинских организаций при формировании туристского продукта". Организаторами мероприятия выступили управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, а также Алтайская региональная ассоциация туризма.

С 2014 года в регионе проходит Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму, а также Чемпионат Сибири по массажу. В прошлом году был организован информационный тур, в результате которого клиники и центры эстетической медицины Алтайского края были представлены на страницах федеральных и региональных СМИ. Ежегодно проводятся семинары, круглые столы, рабочие встречи, нацеленные на продвижение Алтайского края как региона, благоприятного для развития медицинского туризма. Одно из важных событий в этой области – проведение в 2016 году в Белокурихе заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации "О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации".

В 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и Ассоциацией оздоровительного туризма России. В начале текущего года впервые на Международной туристической выставке "Интурмаркет" в Москве Алтайский край представил свой потенциал в области медицинского туризма. Ведущие медицинские клиники и центры эстетической медицины отметили большой интерес со стороны жителей европейской части страны к турпродукту, предлагаемому в регионе и его столице.

В городе осуществляется инвестиционный проект "Барнаул – горнозаводской город". Уже очень много сделано за счет средств федерального бюджета.

"С 2019 года будет действовать новая федеральная программа по развитию туризма, и мы хотели бы дополнить кластер Барнаула проектами, связанными с медицинским туризмом", — рассказала заместитель начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.

Напомним, в Барнауле находятся медицинские учреждения Алтайского медицинского кластера, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Алтайский край широко известен в России и за рубежом как территория оздоровительного, активного туризма. На встрече прозвучала тема формирования имиджа Алтайского края в контексте медицинского туризма.

"У людей выработался стереотип. Трудно, но возможно этот стереотип менять", — считает президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина.

Конкурентным преимуществом медицинского туризма в Алтайском крае участники встречи назвали сочетание высокого качества услуг и более низкой, чем в центральных регионах страны, цены.

Клиническая больница РЖД, Антуриум, Диагностический центр Алтайского края презентовали туроператорам Алтайского края свои программы в области эстетической и восстановительной медицины. К участию в мероприятиях по вопросам медицинского туризма планируется также привлечь представителей стоматологических клиник.

Круглый стол — один из этапов в области развития и продвижения медицинского туризма в Алтайском крае. Ближайшим крупным событием станет IV Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму, который состоится 16-18 октября этого года.