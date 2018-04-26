Фото: lifeactor.ru
Издание "Медианяня" сообщило о смерти народного артиста Украины, известного театрального и киноактера Олега Треповского на 53-м году жизни. Об этом пишет Life.
Уточняется, что причины смерти артиста пока не разглашаются.
Треповский работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки с 1992 года. Он снимался в десятках фильмов и сериалов, включая "Сватов" и "День рождения Буржуя".
Артиста номинировали на премию "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в картине "Голден лав".
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