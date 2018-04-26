Четверг, 26 Апрель, 19:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 62,6
€ 76,18
525508
11°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Генпрокуратура выявила в сибирских ТЦ свыше 21 тысячи нарушений

, ИА "Амител"
В частности, в Барнауле нарушения зафиксированы в ТРЦ "Первомайский"

Фото: ytimg.com

Свыше 21 тысячи нарушений законодательства выявили в сибирских торговых центрах по итогам проверок. Об этом пишет пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе (СФО).

Отмечается, что прокуроры вместе со специалистами МЧС провели проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей – торговых и торгово-развлекательных комплексах, детских досуговых организациях, объектах культуры, спорта и других.

Проверками было охвачено свыше 4,4 тысячи подобных объектов, почти на каждом были выявлены нарушения. Подчеркивается, что в помещениях многих ТЦ, объектов культуры и спорта не было эвакуационных выходов, огнетушителей, а на дверях эвакуационных выходов отсутствовали запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В Барнауле "отличился" ТРЦ "Первомайский". В нем на четвертом этаже вместо запланированного бильярдного клуба разместили детские развлекательные зоны и кафе, а в подвале вместо запроектированной закрытой автостоянки — магазин бытовой техники. 11 апреля прокурором был передан в суд иск об устранении нарушения и о приостановлении деятельности центра.

В Кемерово нарушения выявили в ТЦ "Аврора", где установкой пожаротушения оборудована лишь треть площади в 16 тысяч квадратных метров. В Томской области лишь в одном ТРЦ "Изумрудный город" выявили свыше 100 нарушений, в частности, там была превышена допустимая вместимость кинозалов (1481 посадочное место вместо предусмотренных 800). 

Также были выявлены факты эксплуатации торговых центров, расположенных в зданиях, имеющих другое целевое назначение согласно проектной документации. В частности, в Новокузнецке ТЦ "Мама-Мебель" занимает площадь гаражного комплекса.

Также сообщается, что предприниматели повсеместно не исполняют требования о пожарной безопасности в работающих детских развлекательных центрах. Например, в омском "Космополисе. Городе Героев" автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не смонтированы, а в городе Таре сигнализация вообще была отключена. В этом же регионе в плавательном бассейне "Пингвин" выявили, что не все датчики АПС находятся в рабочем состоянии.

Кроме этого, сообщается, что в ТЦ "Саяны" в поселке Залари Иркутской области отсутствовал второй эвакуационный выход на втором этаже здания, а в Омской области бюджетное учреждение "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района" не устранило нарушение, связанное с отсутствием табличек с номером телефона для вызова пожарных, плана эвакуации и журнала наличия огнетушителей, хотя, согласно акту проверки ГУ МЧС РФ по региону от 15 марта 2016 года, данные нарушения были якобы устранены.

Всего по итогам проверки было выявлено свыше 21 тысячи нарушений законов, было внесено более 2,7 тысячи представлений, вынесено 2,3 тысячи постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды предъявлено около 160 исков.

Подчеркивается, что прокуроры продолжат проводить проверки на объектах с массовым пребыванием людей.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.04.2018 17:57
- гость -

ТРЦ "Первомайский"
NW Гуливер

Суды вроде как прошли , все работает . Деньги как решали так и решают ...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, суд по "Изумрудному" и костел раздора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 апреля
18:54
Шувалов заявил о готовности работать там, где скажет президент 1
18:32
Госпошлину за выдачу загранпаспорта хотят увеличить в России 0
18:12
На Украине больше нет "вузов" 0
17:48
Генпрокуратура выявила в сибирских ТЦ свыше 21 тысячи нарушений 1
17:33
СМИ сообщили о смерти актера из сериала "Сваты" 0
17:21
Мокрый снег и минусовую температуру обещают в Алтайском крае 27 апреля 0
17:12
Ремонт по БКД: как с дорог Барнаула снимают старый асфальт 1
17:03
Мужчине откусили ухо после ссоры в барнаульском караоке-баре 8
16:49
Женщину в Барнауле оштрафовали на 15 тыс. руб за нападение пса на прохожего 4
16:32
Минкомсвязи: Россия никогда не пойдет по пути КНР в регулировании интернета 3
16:22
Рекламу бутика напитков на Алтае проверят на унижение людского достоинства 4
16:11
Что нужно знать о законе о запрете определенных действий 0
16:01
Участок улицы Антона Петрова перекрыли в Барнауле из-за потопа 0
15:50
"Это бред": глава МЧС России ответил на критику Михалкова в свой адрес 4
15:34
Компании и барнаульцы присоединяются к "Марафону Победы" 0
15:33
Британия хочет раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах 6
15:22
Дорога домиком: асфальт вздыбился на улице Антона Петрова в Барнауле 1
15:13
Главный военкомат Горного Алтая переедет в новое здание 0
15:04
Потерпевшая: сотрудница "Зимней вишни" во время пожара спасала телевизор 8
14:50
Ремонт Социалистического проспекта начали в центре Барнаула 2
14:33
Гарик Сукачев опубликовал новый клип со снятыми на Алтае кадрами 3
14:22
Потребительской корзине в Алтайском крае "продлили жизнь" на три года 0
14:14
Свалка в центре Барнаула: горожане возмущены горой мусора у своих домов 15
14:06
Депутаты Ленобласти решили расширить понятие "обманутый дольщик" 1
13:49
Не надо муссировать: алтайский депутат Попов о своем исключении из КПРФ 4
13:36
Джон Траволта подстригся под горшок ради съемок в новом фильме 6
13:21
Ямочный ремонт начали на улице Георгия Исакова в Барнауле 2
13:12
Бюджет Алтайского края подрос на 3,5 млрд 1
13:04
Глава ГИБДД поделился подробностями нового экзамена на права 0
12:52
Банк, имеющий 5 офисов в Алтайском крае, будет спасен от банкротства 6
12:34
Фонтан в центре Барнаула очистили от мертвых голубей 5
12:30
Акция на теплицы от "Агронома": садоводы сами выберут условия 0
12:23
Морская пехота США признала уязвимость перед РФ 8
12:13
Идет вторая волна: каким городам и селам Алтая угрожает паводок 4
12:04
Двухлетний барабанщик покорил СМИ 0
11:48
Женщина-водитель в Барнауле сбила пенсионера и скрылась с места аварии 5
11:32
Научный центр "Русский мир Георгия Гребенщикова" открывают в Барнауле 4
11:23
Питание в новосибирских детсадах подорожает в полтора раза 1
11:12
РОЦИТ: Роскомнадзор пообещал подходить к блокировке Telegram более точечно 8
11:06
Костел раздора: как идет суд по делу барнаульских католиков 20
10:51
Восковая первая леди США: в Нью-Йорке представили фигуру Меланьи Трамп 1
10:42
Барнаулец украл из ТЦ несколько комплектов нижнего белья и продал их 2
10:40
Как вернуть зрение: офтальмологи ответят на вопросы читателей Amic 0
10:33
Светофор на оживленном перекрестке в центре Барнаула отключат на 3,5 часа 1
10:30
Внимание деталям: проверяем подвеску 0
10:22
Реставрация барнаульской "Спички" может начаться в 2018 году после слушаний 0
10:14
Оптовая цена на бензин АИ-95 превысила 50 тысяч рублей за тонну 17
10:04
Подробности пропажи 15-летней девочки на Алтае сообщили в СК 4
09:49
"Отсутствие" доходов у врио главы Кузбасса объяснили техническим сбоем 7
09:34
СМИ: закрытый в КНДР ядерный полигон был непригоден для использования 1
09:26
Авария с участием такси поставила улицу Кутузова в Барнауле в пробку 2
09:14
Названо имя диктора, который будет работать на инаугурации Путина 8
09:08
15-летняя школьница пропала без вести в Алтайском крае 10
09:00
3,7 тыс. абонентов Алтайского края могут отключить от газа из-за долгов 5
09:00
Что будет, если не платить за воду: онлайн-конференция Росводоканала
Вопросы принимаются с 9-00 до 11-00
08:58
"Весна, мы не успели побыть вместе": в Новосибирске выпал апрельский снег 0
08:43
Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 апреля 0
08:30
Квартиры со свободной планировкой в жилом комплексе "Матрешки" 0
08:23
Сотрудники "ГАЗ" рассказали в суде о попытке коллеги убить их 2
08:16
Спорткомплекс "ТЕМП" – современные площадки для различных мероприятий 1
08:04
В Новосибирске пройдет выставка TransSiberia/Translogistica 2018 0
08:00
Алтайский фонд увеличил объемы финансовой помощи малому и среднему бизнесу 2
07:50
Холдинг "Алтайлес" бесплатно раздает сеянцы сосен и лиственницы 13
07:45
Отдых близко: майские каникулы с компанией "Авиафлот" 15
07:34
Женщина-мотор: лучшие фото звезды "Форсажа" Джорданы Брюстер 1
07:22
О чем судятся бывший и новый арендаторы барнаульского парка "Изумрудный" 24
07:15
"Де Ниро не ждите": названы главные гости Шукшинского кинофестиваля 7
07:03
Дизайнерскую квартиру в охраняемом доме продают в Барнауле за 6,9 млн руб. 12
06:48
Ежедневник: чем запомнилось в истории 26 апреля 0
06:32
Дорого и не очень: где отдохнуть на майские праздники на Алтае 1
06:17
Похолодание начинается в Алтайском крае 26 апреля 0
06:01
Когда РПЦ получит Барнаульский планетарий и где он появится после 2018 года 18
05:01
Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов 0
04:06
Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма" 1
03:03
Дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение 2
02:06
Слепым россиянам из Химок дали возможность потрогать Путина 2
01:03
Киев объявил в розыск около шести тысяч крымских военных 16
00:05
Владимира Преснякова-старшего доставили в клинику Москвы после инфаркта 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.