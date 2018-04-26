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Свыше 21 тысячи нарушений законодательства выявили в сибирских торговых центрах по итогам проверок. Об этом пишет пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе (СФО).

Отмечается, что прокуроры вместе со специалистами МЧС провели проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей – торговых и торгово-развлекательных комплексах, детских досуговых организациях, объектах культуры, спорта и других.

Проверками было охвачено свыше 4,4 тысячи подобных объектов, почти на каждом были выявлены нарушения. Подчеркивается, что в помещениях многих ТЦ, объектов культуры и спорта не было эвакуационных выходов, огнетушителей, а на дверях эвакуационных выходов отсутствовали запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В Барнауле "отличился" ТРЦ "Первомайский". В нем на четвертом этаже вместо запланированного бильярдного клуба разместили детские развлекательные зоны и кафе, а в подвале вместо запроектированной закрытой автостоянки — магазин бытовой техники. 11 апреля прокурором был передан в суд иск об устранении нарушения и о приостановлении деятельности центра.

В Кемерово нарушения выявили в ТЦ "Аврора", где установкой пожаротушения оборудована лишь треть площади в 16 тысяч квадратных метров. В Томской области лишь в одном ТРЦ "Изумрудный город" выявили свыше 100 нарушений, в частности, там была превышена допустимая вместимость кинозалов (1481 посадочное место вместо предусмотренных 800).

Также были выявлены факты эксплуатации торговых центров, расположенных в зданиях, имеющих другое целевое назначение согласно проектной документации. В частности, в Новокузнецке ТЦ "Мама-Мебель" занимает площадь гаражного комплекса.

Также сообщается, что предприниматели повсеместно не исполняют требования о пожарной безопасности в работающих детских развлекательных центрах. Например, в омском "Космополисе. Городе Героев" автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не смонтированы, а в городе Таре сигнализация вообще была отключена. В этом же регионе в плавательном бассейне "Пингвин" выявили, что не все датчики АПС находятся в рабочем состоянии.

Кроме этого, сообщается, что в ТЦ "Саяны" в поселке Залари Иркутской области отсутствовал второй эвакуационный выход на втором этаже здания, а в Омской области бюджетное учреждение "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района" не устранило нарушение, связанное с отсутствием табличек с номером телефона для вызова пожарных, плана эвакуации и журнала наличия огнетушителей, хотя, согласно акту проверки ГУ МЧС РФ по региону от 15 марта 2016 года, данные нарушения были якобы устранены.

Всего по итогам проверки было выявлено свыше 21 тысячи нарушений законов, было внесено более 2,7 тысячи представлений, вынесено 2,3 тысячи постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды предъявлено около 160 исков.

Подчеркивается, что прокуроры продолжат проводить проверки на объектах с массовым пребыванием людей.