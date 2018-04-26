Фото: ru.tsn.ua
Термин "высшее учебное заведение" ("вуз") упразднили на Украине. Об этом пишет RT, ссылаясь на украинские "Вести" и пресс-службу Министерства образования и науки.
Издание пишет, что вместо "вуз" теперь будет использоваться термин "заведение высшего образования". Подчеркивается, что это соответствует закону об образовании.
Life добавляет, что в стране также изменен порядок получения научных званий и расширен перечень ученых званий доцента. К ним добавились "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины".
Комментарии