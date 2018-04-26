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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации до 5 тысяч рублей вместо 3,5 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу данных нижней палаты парламента.
Также сообщается, что госпошлина за выдачу такого загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет увеличится до 2,5 тыс. рублей (сейчас — 1,5 тыс.).
Кроме этого, законопроектом устанавливается госпошлина за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере полутора тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике составит 3 тысячи рублей. Подобные пошлины будут действовать при получении таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.
Из-за применения электронного носителя информации в ходе изготовления документов нового поколения и необходимости создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче подобных документов увеличатся. Согласно оценке правительства, общая сумма затрат МВД РФ достигнет 44,2 миллиарда рублей (в расчете на оказание одной госуслуги сумма затрат составит 2018,58 рубля).
Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат МВД. В кабмине отмечают, что, таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов с микрочипом вырастут в среднем на 1 тысячу рублей.
Увеличение госпошлины, согласно расчетам кабмина, позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей, то есть частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
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