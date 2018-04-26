Фото: evo-rus.com
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа МЧС находится под контролем Владимира Путина. Об этом пишет RT.
Он предположил, что существование "каких-то проблем" никто не скрывает, и добавил, что российское руководство "хорошо знает все имеющиеся проблемы".
"Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована", — цитирует издание слова Пескова.
Говоря о положении дел в министерстве, официальный представитель Кремля добавил, что авторские публикации "не во всём... сходятся с той информацией, которая получается по линии ведомства".
Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова, раскритиковавшего руководителя ведомства, назвав их "бредом".
Комментарии
руководству страны известны все имеющиеся проблемы
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Да, всё так. путен даже знает кто несёт пургу, но поделать с этим ничего не может.
так, так...значит все мы знаем? Т..е царь в курсе про бояр?