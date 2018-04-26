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Песков: Путин держит под контролем работу МЧС

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что руководству страны известны все имеющиеся проблемы

Фото: evo-rus.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа МЧС находится под контролем Владимира Путина. Об этом пишет RT.

Он предположил, что существование "каких-то проблем" никто не скрывает, и добавил, что российское руководство "хорошо знает все имеющиеся проблемы". 

"Вы знаете, что это ведомство, которое относится к президентской прерогативе, и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована", — цитирует издание слова Пескова.

Говоря о положении дел в министерстве, официальный представитель Кремля добавил, что авторские публикации "не во всём... сходятся с той информацией, которая получается по линии ведомства".

Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова, раскритиковавшего руководителя ведомства, назвав их "бредом".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.04.2018 19:47
- гость -

руководству страны известны все имеющиеся проблемы
------------------

Да, всё так. путен даже знает кто несёт пургу, но поделать с этим ничего не может.

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26.04.2018 19:55
- гость -

так, так...значит все мы знаем? Т..е царь в курсе про бояр?

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