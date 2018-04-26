Фото: chert-poberi.ru
Свыше 160 пассажиров пригородного поезда Новосибирск — Сокур эвакуировали в четверг, 26 апреля, из-за обнаруженного контролером электрички подозрительного предмета, который, как показала проверка, оказался коробкой с пятью котятами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Поезд эвакуировали около 14:00 по местному времени. Подчеркивается, что в момент остановки в вагонах находилось 166 человек, всех их эвакуировали. Поезд отогнали в тупик.
Для проверки подозрительного объекта была вызвана бригада кинологов. Они и выяснили, что данным объектом является коробка с котятами.
Для доставки пассажиров к месту следования направили резервный состав, прибывший на станцию Новосибирск-Южный в 14:37 по местному времени. На движение других поездов произошедшее не повлияло.
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