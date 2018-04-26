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В Москве на известного адвоката Александра Липатникова совершено нападение – злоумышленник плеснул ему в лицо кислотой, пишет РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в среду, 25 апреля, около 22:00. По словам адвоката, неизвестный напал на него, облил какой-то жидкостью и попытался угнать авто. "Залез на водительское сиденье и хотел уехать. Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба", — цитирует агентство слова правозащитника.
В какой-то момент Липатников перестал видеть, поскольку получил химические ожоги лица и глаз. В это время злоумышленник уехал на его машине.
Подчеркивается, что сейчас адвокат чувствует себя хорошо, так как на место быстро прибыли медики, оказавшие ему необходимую помощь.
Полицейские разыскивают злоумышленника.
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