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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал "не драматизировать и не иронизировать" по поводу сложностей, с которыми сталкивается Роскомнадзор, пытаясь заблокировать мессенджер Telegram. Об этом пишет ТАСС.
"Очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписание суда, очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто, но ведомство планомерно работает", — заявил Песков, призвав не драматизировать или иронизировать, "если в связи с техническими причинами произошла задержка".
Официальный представитель Кремля рассказал журналистам, что у него приложение работает, но с перебоями.
Также он добавил, что РКН продолжает работу по данному вопросу, "работает большое количество специалистов".
Комментируя сообщения СМИ о том, что блокировка Telegram может обернуться для бизнеса потерями в размере до 2 миллиардов долларов, Песков заявил, что "хотелось бы понять, на основе чего кто-то считает какие-то убытки, какова методика подсчета".
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