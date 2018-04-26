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Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, согласно данным соцопроса, лидирует в президентском рейтинге на Украине. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на РИА Новости и итоги исследования социологической группы "Рейтинг".
Подчеркивается, что за действующего лидера страны Петра Порошенко готовы проголосовать всего 9% избирателей. Он находится на третьей позиции в рейтинге.
За бывшего главу Минобороны страны Анатолия Гриценко готовы голосовать 11% жителей страны, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука — по 9%, за главу Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского — по 8%.
Отмечается, что итоги опроса говорят о том, что на выборах будет второй тур.
Выборы главы украинского государства состоятся весной следующего года.
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