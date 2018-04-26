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Глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш возмутился тем, что граждане Украины продолжают ездить в Крым после воссоединения полуострова с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? <...> Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш, добавив, что это является проблемой не только государства, но и общества.
Он подчеркнул, что возглавляемое им министерство будет "влиять на этот процесс", не уточнив, каким образом.
Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в 2014 году.
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