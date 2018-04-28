Фото: all-russia.livejournal.com
Рабочая суббота, 28 апреля, в Алтайском крае выдастся достаточно теплой, но дождливой.
По данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются на большей части территории края, в южных районах местами будет сильный дождь. Дневные температуры в крае составят +9...+14 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 17 метров.
В Барнауле также прогнозируют дождь. Дневные температуры составят +9...+11 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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