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Петербургские власти установили дополнительные предупреждающие знаки перед "мостом глупости", в который регулярно врезаются "Газели". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
На минувшей неделе под мостом застряла уже 147-я "Газель", пишет агентство. На путепроводе висит растяжка с текстом "Газель не проедет", там установлены знаки, которые ограничивают габариты проезжающего транспорта, однако временами "Газели" все равно не могут благополучно проехать "мост глупости". У моста есть собственный аккаунт в Twitter, владелец которого считает количество застрявших под сооружением автомобилей.
КРТИ отмечает, что дирекция по организации дорожного движения установила перед путепроводом дополнительные информационные щиты, которые призывают обратить внимание на допустимые габариты машин.
В сообщении подчеркивается, что знаки установили из-за участившихся случаев превышения допустимых габаритов автомобилей при проезде под мостом. "Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита", — цитирует агентство сообщение.
Агентство напоминает, что ранее в "Мостотресте" решили полностью или частично покрасить путепровод светоотражающей краской, чтобы сделать его заметнее для водителей.
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