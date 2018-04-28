Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 115 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,35 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом этаже кирпичной высотки на улице Партизанской. "Уютная квартира с комфортной планировкой, две изолированные спальни и большой зал-студия с обеденной зоной. Произведен качественный дизайнерский ремонт, встроенный кухонный гарнитур. Возможна продажа с мебелью. Два санузла в квартире: гостевой туалет и большая ванная комната, оборудованная джакузи и сауной", — отмечает автор объявления.
Имеется утепленная лоджия. Перепланировка в квартире узаконена.
Дом оборудован двухуровневой подземной охраняемой парковкой с системой видеонаблюдения и лифтовым доступом. Закрытая территория, въезд через шлагбаум. Во дворе современная детская площадка.
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