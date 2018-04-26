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Школьницу, безвестно пропавшую в начале апреля, нашли в Алтайском крае. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт — Алтайский край".
"Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь!" — пишут волонтеры в соцсетях. Данная информация появилась в паблике около 20:30.
Напомним, 15-летняя девочка пропала 3 апреля текущего года. Она ушла из дома в селе Алтайское Алтайского района и не вернулась. Сообщалось, что девочка может быть в Барнауле.
По факту пропажи школьницы сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю проводили доследственную проверку.
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