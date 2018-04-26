Фото: argumenti.ru
Глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании Российского союза ректоров рассказал, как создавалось новое российское вооружение, о котором он говорил в послании Федеральному собранию. Об этом пишет Life.
По словам лидера страны, мощнейшую в мире ударную систему разработали всего за семь лет, ее разработкой занималась совсем молодая команда ученых.
"У нас создаются, и об этом я говорил в послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что, как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему", — цитирует издание слова президента.
Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новых образцах оружия, которое изобрели специалисты из РФ. В частности, он продемонстрировал систему "Авангард", которая может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.
Кроме этого, российский лидер сообщил о новых образцах лазерного оружия и межконтинентальной баллистической ракете. Он подчеркнул, что подобная презентация отрезвит любого агрессора.
Комментарии