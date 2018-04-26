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Французский актер Жерар Депардье рассказал, что любит поездки в РФ. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
"Я каждый раз рад приезжать в Россию, я встречаю здесь интересных людей. Москва — город, который меняется очень быстро", — рассказал артист, добавив, что пока только учится говорить по-русски.
Отмечается, что в среду, 25 апреля, Депардье выступил в Кремлевском дворце на вечере, который был посвящен юбилею Владимира Высоцкого.
Издание отмечает, что ранее сын актера, барда и поэта Владимира Высоцкого Никита одобрил планы Депардье исполнить песни отца на концерте в Москве.
"Я к этому хорошо отношусь. Они были знакомы при жизни [отца], у них даже была идея вместе работать. Хотели кино делать вместе, так что, по-моему, это очень хорошо", — приводит его слова НСН.
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