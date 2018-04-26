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Старший тренер Центра спортивной подготовки Мособласти Сергей Тутмин, которого обвинила в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева, уволен и отстранен от тренерской деятельности. Такое заявление сделал министр спорта региона Роман Терюшков, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства Мособласти.
По словам чиновника, Моисеева обратилась к нему в марте текущего года и рассказала, что Тутмин предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны.
По данному факту в начале апреля началась проверка, она завершится 30 числа. "Тренер Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру", — добавил Терюшков.
Также министр отметил, что Минспорта Мособласти обеспечит Моисеевой поддержку, защиту от давления, а также все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям.
Кроме этого, после инцидента совместно со спортивными федерациями начались проверки во всех подведомственных учреждениях с целью недопущения подобных случаев. Итоги проверки будут оглашены к 1 июня 2018 года.
"Важно, чтобы все, кому что-либо известно о подобном поведении спортивных педагогов в учреждениях Московской области, сразу обращались к нам, мы открыты для всех и бояться не стоит", — отметил Терюшков.
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