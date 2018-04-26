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Следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней школьницы в подмосковных Люберцах. Об этом пишет Life, ссылаясь на правоохранительные органы.
Уточняется, что тело девочки нашли в квартире ее подруги. Рядом находился аэрозольный баллончик и пакет.
Согласно предварительной версии следствия, школьницы баловались распространенным видом токсикомании. После нескольких вдохов одна из девочек потеряла сознание и умерла.
По факту произошедшего сотрудники СК проводят доследственную проверку.
"Предварительно установлено, что школьница находилась после уроков в гостях у своей подруги. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе опросов", — цитирует издание сообщение правоохранителей.
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