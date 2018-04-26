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Группа из 56 конгрессменов из США обратилась в Госдеп из-за проявлений антисемитизма и восхваления коллаборационистов в ряде стран Европы, в частности, в Польше и на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный на сайте члена палаты представителей Ро Ханны документ.
Конгрессмены озабочены, в частности, тем, что на Украине прославляются "нацистские коллаборационисты Степан Бандера и Роман Шухевич", а также "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия" (экстремистская организация, запрещена в РФ).
Также в обращении подчеркивается, что беспокойство вызывает тот факт, что прославление нацистов значительно поддерживается государством.
Украинское государство спонсирует ревизионизм в отношении холокоста, кроме того, в стране есть и другие формы антисемитизма, уточнили конгрессмены.
"Мы призываем вместе с нами и правозащитными организациями противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом", — цитирует агентство текст обращения.
Документ направлен исполняющему обязанности госсекретаря Джону Салливану.
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