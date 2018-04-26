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Путин: антироссийские санкции заставляют "включать мозги"

, ИА "Амител"
Также президент отметил необходимость создания внутренних механизмов стимулирования развития

Фото: kremlin.ru

Антироссийские санкции дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в РФ, но они не могут являться основным стимулом. Нужно привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес. Такое заявление на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров сделал глава РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"У нас, к сожалению, до сих пор это такая косная вещь, нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями, в том числе требующими привлечения высоких технологий, но это нужно обязательно сделать", — рассказал Путин, отметив, что с компаниями тяжело работать, поскольку им проще "купить все за границей".

"Слава богу, нам здесь санкции помогают, и не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо, не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства", — добавил глава государства. При этом Путин подчеркнул, что толчки извне не должны являться стимулом развития, необходимо создать механизмы внутри страны.

Президент подчеркнул, что нужно организовать работу,  чтобы крупные компании страны видели возможности отечественной науки и высшей школы.

"А наука и высшая школа тоже не должны быть косными. Вот сделали что-то, изобрели нечто важное, интересное, но трудно применимое на практике в практической деятельности… Нужно исследователей, в том числе молодых, тем более среднего возраста, настраивать на то, что, если жизнь требует, надо тоже быть погибче. Надо обязательно наладить контакт с реальным сектором производства", — заключил глава государства.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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