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Медведь поправил видеоловушку и гордо прошелся перед ней

, ИА "Амител"
Запись была сделана в национальном парке "Земля леопарда"

Фото: youtube.com

Гималайский медведь из приморского национального парка "Земля леопарда", заметив видеоловушку, поправил ее ракурс, сделав съемку со своим участием более эффектной. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что первоначально камера была установлена над расщелиной, через которую перекинут ствол дерева. Согласно задумке работников нацпарка, ствол могли использовать животные для удобного перехода.

Так, один из них — гималайский медведь — и попал в объектив видеоловушки. Агентство отмечает, что животное, вероятно, осталось недовольно сделанными кадрами. В ролике видно, как медведь подходит к камере, пробует ее на вкус, а затем меняет угол съемки.

После проведенных манипуляций медведь вновь проходит по бревну. При этом ракурс стал эффектнее, чем был до этого. 


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