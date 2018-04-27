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ВВС США провели в среду, 25 апреля, первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск признали успешным, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Командования глобального удара ВВС.
В заявлении сказано, что испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории движения, ее приборы работали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в обозначенную точку. "Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа [полученных данных] не публикуются", — цитирует агентство текст документа.
В нем также сказано, что испытания проводились с целью проверки готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой. Ракету запустили с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Отмечается, что последний раз испытания проводились в августе 2017 года. При этом февральский запуск ракеты было решено отменить.
РИА Новости добавляет, что в Сети появилась запись испытаний Minuteman III. В опубликованном ролике видна подготовка и запуск МБР.
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