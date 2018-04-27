Фото: 2krota.ru
Исландская бюджетная авиакомпания WOW Air в своем Instagram объявила об открытии вакансии путешественника с зарплатой 9,5 тыс. евро. Успешному кандидату нужно будет с другом летать по миру и вести трэвел-блог, пишет "Интерфакс".
Меньше чем за три месяца работы — с 1 июня по 15 августа - кандидату предлагается зарплата в 9,5 тыс. евро, машина и оплаченные апартаменты в Рейкьявике, откуда он вместе с другом будет летать в разные города, делать фотографии и путевые заметки. Среди направлений – Лондон, Нью-Йорк, Париж, Барселона, Лос-Анджелес и не только.
Для участия в конкурсе необходимо на официальную страницу авиакомпании в Сети загрузить двухминутный ролик из своего города с советами для туристов. Страна соискателя может быть любой – "от австралийской глуши до Рейкьявика", подчеркивают в компании.
Прием роликов будет вестись до 14 мая, а итоги будут подведены через четыре дня — 18 мая.
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