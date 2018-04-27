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Федеральная служба безопасности за последние четыре дня нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников боевиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что 21 апреля в Ставрополе была пресечена преступная деятельность сторонника "Исламского государства", который собирался устроить резонансный теракт с применением огнестрельного оружия и самодельной взрывчатки.
Силовики уточнили, что преступники собирались устроить теракт в зданиях ставропольского правительства и регионального управления ФСБ.
Для реализации своих целей сторонник ИГ купил обрез, тесак, компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и арендовал жилье для конспиративного проживания. Кроме этого, он "проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений".
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