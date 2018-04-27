Фото: twimg.com
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян был помещен в московскую больницу. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные "Пятого канала".
Уточняется, что артиста госпитализировали в московскую клинику после того, как он почувствовал недомогание.
Согласно имеющимся данным, у актера проблемы с сердцем. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Напомним, в начале этого года Джигарханяна уже дважды госпитализировали. 2 февраля он был выписан, артист продолжил амбулаторное лечение.
Комментарии