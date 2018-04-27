Пятница, 27 Апрель, 05:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 62,6
€ 76,18
537750
4°
Обь
341см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Москвичка погибла во время пластической операции

, ИА "Амител"
Сотрудники СК провели обыски в клинике и дома у руководства и медперсонала учреждения

Фото: yuga.ru

Еще одна женщина скончалась в ходе пластической операции в частной клинике на севере столицы РФ. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости, ссылаясь на СКР.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 25 апреля. Жертвой неудачной процедуры стала 29-летняя женщина. Следователи расследуют аналогичные факты, которые произошли в этой клинике.

Также сообщается, что сотрудники СКР провели обыски в клинике и дома у руководства и медперсонала учреждения, чтобы изъять нужную документацию. Следствие устанавливает число всех пострадавших от работы данного частного медцентра.

Агентство напоминает, что 15 апреля во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы также скончалась женщина. По факту гибели 32-летней москвички было возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
05:02
Медведь поправил видеоловушку и гордо прошелся перед ней 0
04:02
Москвичка погибла во время пластической операции 0
03:01
СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна 0
02:01
ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в ряде регионов России 0
01:01
Исландская авиакомпания открыла вакансию туриста с окладом 9,5 тыс. евро 0
00:03
США впервые в 2018 году испытали межконтинентальную баллистическую ракету 0
23:48
Путин: антироссийские санкции заставляют "включать мозги" 0
23:26
Конгрессмены из США обратили внимание на прославление нацистов на Украине 0
23:08
15-летняя школьница скончалась от отравления дезодорантом в Подмосковье 0
22:53
Обвиняемого в домогательствах к биатлонистке тренера уволили 0
22:31
Депардье рассказал о своих поездках в Россию 0
22:12
Путин заявил, что в России создана мощнейшая в мире ударная система 0
21:53
Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Алтайском крае 0
21:29
Перед петербургским "мостом глупости" установили дополнительные знаки 1
21:12
Киев возмутили поездки украинцев на отдых в Крым 0
20:54
Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине 0
20:31
Песков призвал не драматизировать из-за проблем с блокировкой Telegram 0
20:08
СМИ: известного адвоката облили кислотой в Москве 0
19:48
160 новосибирцев эвакуировали из электрички из-за коробки с котятами 0
19:24
Песков: Путин держит под контролем работу МЧС 3
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, суд по "Изумрудному" и костел раздора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 апреля
18:54
Шувалов заявил о готовности работать там, где скажет президент 1
18:32
Госпошлину за выдачу загранпаспорта хотят увеличить в России 0
18:12
На Украине больше нет "вузов" 0
17:48
Прокуратура выявила в сибирских ТЦ свыше 21 тысячи нарушений 1
17:33
СМИ сообщили о смерти актера из сериала "Сваты" 0
17:21
Мокрый снег и минусовую температуру обещают в Алтайском крае 27 апреля 0
17:12
Ремонт по БКД: как с дорог Барнаула снимают старый асфальт 1
17:03
Мужчине откусили ухо после ссоры в барнаульском караоке-баре 8
16:49
Женщину в Барнауле оштрафовали на 15 тыс. руб за нападение пса на прохожего 7
16:32
Минкомсвязи: Россия никогда не пойдет по пути КНР в регулировании интернета 3
16:22
Рекламу бутика напитков на Алтае проверят на унижение людского достоинства 4
16:11
Что нужно знать о законе о запрете определенных действий 1
16:01
Участок улицы Антона Петрова перекрыли в Барнауле из-за потопа 0
15:50
"Это бред": глава МЧС России ответил на критику Михалкова в свой адрес 6
15:34
Компании и барнаульцы присоединяются к "Марафону Победы" 0
15:33
Британия хочет раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах 6
15:22
Дорога домиком: асфальт вздыбился на улице Антона Петрова в Барнауле 1
15:13
Главный военкомат Горного Алтая переедет в новое здание 0
15:04
Потерпевшая: сотрудница "Зимней вишни" во время пожара спасала телевизор 9
14:50
Ремонт Социалистического проспекта начали в центре Барнаула 2
14:33
Гарик Сукачев опубликовал новый клип со снятыми на Алтае кадрами 3
14:22
Потребительской корзине в Алтайском крае "продлили жизнь" на три года 0
14:14
Свалка в центре Барнаула: горожане возмущены горой мусора у своих домов 16
14:06
Депутаты Ленобласти решили расширить понятие "обманутый дольщик" 1
13:49
Не надо муссировать: алтайский депутат Попов о своем исключении из КПРФ 4
13:36
Джон Траволта подстригся под горшок ради съемок в новом фильме 6
13:21
Ямочный ремонт начали на улице Георгия Исакова в Барнауле 2
13:12
Бюджет Алтайского края подрос на 3,5 млрд 1
13:04
Глава ГИБДД поделился подробностями нового экзамена на права 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.