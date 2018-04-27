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Еще одна женщина скончалась в ходе пластической операции в частной клинике на севере столицы РФ. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости, ссылаясь на СКР.
Уточняется, что инцидент произошел в среду, 25 апреля. Жертвой неудачной процедуры стала 29-летняя женщина. Следователи расследуют аналогичные факты, которые произошли в этой клинике.
Также сообщается, что сотрудники СКР провели обыски в клинике и дома у руководства и медперсонала учреждения, чтобы изъять нужную документацию. Следствие устанавливает число всех пострадавших от работы данного частного медцентра.
Агентство напоминает, что 15 апреля во время пластической операции в одной из частных клиник на севере Москвы также скончалась женщина. По факту гибели 32-летней москвички было возбуждено уголовное дело.
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