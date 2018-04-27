В Барнауле в ночь на 27 апреля арендаторы ТЦ "Гулливер" вывозили свое имущество, сообщает "Катунь24".
Арендаторам сообщили, что в 7.00 утра здание опечатают по решению суда из-за несоответствия пожарной сигнализации действующим нормам.
Отмечается, что арендаторы узнали о закрытии из социальных сетей или же им позвонили соседи по офису. Лишь единицы сообщили, что получили информацию непосредственно от руководства ТЦ.
Люди опасаются, что если здание будет опечатано, то они не смогут забрать свое имущество и документы, что негативно отразится на их бизнесе.
Кроме того, арендаторы подчеркнули, что администрация ТЦ не выполнила свои обязательства. По их словам, руководство здания наказывает за минимальные просрочки оплаты и несвоевременный выезд с парковки.
Комментарии
Жесть. Есть среди читателей адекватные люди, специалисты ? Можете ответить, пжт, за 3 недели (после трагедии в Кемерово) нельзя наладить противопожарную систему ?
"за 3 недели (после трагедии в Кемерово) нельзя наладить противопожарную систему ?"
там изначально все делалось так, что по нынешним требованиям не проходит. Чтобы выполнить нормы надо снести и построить заново. Как то так я про это слышал.
нда не справляется Русакова Наташа со зданием! это не на базаре пуховиками китаёзскми банчить
А мы рассматривали Гулливер как площадку для аренды с целью открыть новую торговую точку.
Хорошо что так и не надумали.
27.04.2018 09:18
- гость -
Мы тоже планировали к лету третий магазин в нем открыть. Хорошо, что не успели. Пока с двумя на Новом рынке постоим.
Помню, как точно так же в своё время прикрыли Дом Быта на Ленина.
Делать там нечего, с такими драконовскими условиями аренды!
Сама хозяйка собственница. полный неадкват!
Вообще, по уму, арендаторы, исправно выполняющие свои обязательства перед ТОЦ Гулливер (а иных там просто физически нет), лишаются своего бизнеса, несут колоссальные убытки.
По чьей вине? По вине собственника ТОЦ. Ибо если бы предписания пожнадзора были незаконны, а факты, на основании которых принималось такое решение сфальсифицированы, то собственник ТОЦ обязан был бы обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных интересов.
Но нет, этого не случилось. Отсюда следует, что собственник согласен с фактом обнаружения регулирующими органами недостатков в системе безопасности ТОЦ.
Людям необходимо завалить суды исками к собственнику ТОЦ Гулливер. Пускай деньгами компенсирует все последствия.
Денис, "нынешние требования" это после зимней вишни, до этого с требованиями все нормально было?
Я лишний раз убеждаюсь, что наши высшие чиновники живут в параллельной реальности, пожрать им домработница приносит, на шоппинг, отдых, учеба все на западе, деньги от подконтрольной нефтянки, народ нужен только на выборах, да и то не факт, а тут выясняется, что по стране понастроили черт знает что, удивлению нет конца. И как обычно виноваты стрелочники, страдают налогоплательшики, а чиновники опять впереди на лихом коне, возглавляют процесс,
А на месте собственника подал в суд на чиновника, который подписывал бумаги о соответствие пожарным нормам.
Байка :
в 2011году запускал газовое отопление в доме. как обычно надо подпись пожарного, приходить дядки из ВДПО вроде так называется, и сходу вот бумага с вас 600 рублей или 500 не помню, я ему давайте пройдем в котельную, у меня есть пара вопросов, он мне, что я там не видел, денег давай, у меня еще много где проверить надо.
Марийку закрыли?
Проблема: переизбыток торговых площадей, пустующие торговые площади, снижение арендной платы.
Решение: закрыть одни, повысить аренду в других.
"Для кого пожар, а для кого погреться", " Дети гор. Святое нищенство".
Не все такие, к счастью. В защиту ВДПО. Зимой к нам приезжал специалист их. Все осмотрел. Тщательно. Вышел на улицу , осмотрел дымоход и вентиляцию. взял по тарифу, квитанцию, акт осмотра выписал. Так что не все такие. К счастью.
Вспомнил продолжение байки, этот дедок все таки посмотрел, сказал, что все ок, денег дай, получил деньги и свалил, приехали газовики, посмотрели, сказали переделать вентиляцию, неправильно сделано, на слова на то,что у меня есть бумага от пожарного, что все ок, сказали подтереться этой бумагой и уехали. С тех пор я не плачу ежегодные поборы пожарным, знаю что незаконно, но безопасности это мне не добавит.
проблема не переизбыток торговых площадей, а твоя нищенская зарплата. Поднять аренду, а где арендатор возьмет деньги на аренду? По идеи он должен их взять у тебя, но вот какая проблема, этих самых денег у тебя нет.