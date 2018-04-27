Представитель Хлопонина отвергла коррупцию в продаже виллы Прохорову

Вице-премьер Александр Хлопонин продал свою виллу в Италии на рыночных условиях, а сама сделка была абсолютно прозрачной, заявила РБК пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.
Платонова опровергла утверждения о том, что продажа была замаскированной под сделку взяткой: "Сделка по продаже недвижимости Александром Хлопониным была официально задекларирована, проведена на рыночных условиях с уплатой всех необходимых налогов".
Представитель группы "ОНЭКСИМ", которую контролирует Прохоров, также сообщил, что утверждения о продаже виллы вице-премьером по завышенной цене — ложь. Он отметил, что сделка была "абсолютно прозрачной".
Как сообщается в СМИ, виллу в Италии Хлопонин продал офшорной структуре Михаила Прохорова за 35,5 миллиона евро. При этом, как отмечается, похожие по размеру и ценовому уровню объекты недвижимости с участками земли можно купить за 5-10 миллионов евро.
Комментарии
ну ватники троли и прочие поцреоты, давайте отмазывайте холопонина, а мы поржом тут.
вот тут про это хорошо рассказано , сотрим https: //www. youtube. com/watch?time_continue=2&v=hWKRaIISr_M
(пробелы убрать)
Неуважаемый примитив "месный", а вы являетесь экспертом по недвижимости в Италии?
В принципе, виллу или квартиру, как и любой другой товар, можно купить за разные деньги. При этом, и в случае покупки дешевой виллы, и в случае покупки дорогой, объект покупки будет являться виллой.
Вот сколько стоит условная квартира в Барнауле? Можно сказать полтора миллиона. А можно назвать цифру в 15 миллионов. И в обоих случаях это будет правдой. И то, и другое будет квартирой в Барнауле. Только квартиры бывают разные.
У вас есть какая-то информация о проданной Хлопониным вилле? О ее реальной стоимости?
И свои быдло-замашки про "вату/троллей/поцреотов" тут не проявляйте, лайте в кругу своей семьи.
ЗЫ Ваша ссылка пустая, проверьте.
27.04.2018 09:16
Грантштейн
дорогой товарищь, так случилось, что я уже как полгода интересуюсь как говорится что-почём где из недвижки и скажу вам что на 35 лямов евро проданный холопониным домик никак не тянет он и на десятку не тянит ну никак, 2,5 и то с натягой как-то.
а насчёт барнаула, вы думаете я не смотрел что почём тут, да переодически и скажу вам, если вы не знали, то что стоит 1.5 ляма и то что 15 (таких кстати немного) отличаются как примерно свинарник и дворец.
месный, вам ли с треплом Грантштейном спорить? Сейчас точно выяснится, что он в Италии был и о виллах знает больше вашего