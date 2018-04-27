Пенсионер попал в больницу из-за неразборчивого почерка врача

В Петербурге 64‐летний мужчина попал в больницу из‐за того, что его жена не разобрала врачебный почерк на рецепте, сообщают "Невские новости".
Супруга пенсионера неправильно рассчитала дозировку лекарственного препарата, который прописал врач.
В итоге пенсионер принял дозу лекарства, в несколько раз превышающую максимальную норму. Его привезли в отделение токсикологии. Медикам удалось "откачать" мужчину.
Как выяснили в полиции, женщина неправильно рассчитала дозировку препарата-миорелаксанта (лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания).
Комментарии
Опять виноват врач. Ни жена, и аптекарь, ни система, а врач... А как же инструкции к препарату?
да по любому бабка решила от мужика избавиться, вот и накормила полной ложкой
СМИ, как обычно, все переврали. Что, задание по травле врачей отрабатываете?
27.04.2018 09:00
- гость -
Инструкции к препарату предназначены для медицинских работников.
Инструкция по применению препарата-для того кто применяет.
Не, а чё за прикол с почерком? Почему только врачи так ... пишут? Объясните, эскулапы.
ладно название, но цифры-то типа римские , а не арабские были?
Почему только врачи так ... пишут?
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Это у них секретные шифровки, чтобы пациенты не могли их прочитать.
Инструкции к препарату предназначены для медицинских работников.
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Препарат принимает пациент, а не мед.работник.
Обязательно нужно читать инструкцию, прежде чем покупать любой препарат. Особенно разделы "Противопоказания", "Побочные эффекты", "Совместимость с другими препаратами" и "Дозировка".
Это у них секретные шифровки, чтобы пациенты не могли их прочитать.
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Когда дело назначений касается, всегда прошу продиктовать мне всё, что назначено, названия и т.д. и своим почерком записываю для себя. Тем более, что карточка остаётся у врача. А рецепты выписывают только для ограниченного круга препаратов.
Я обычно прошу врача написать отдельно на бумажке, что и как принимать. Если непонятно - переспрашиваю, сама подписываю тут же. А уж в случае если что-то было настолько непонятно - неужели нельзя было инструкцию прочитать? Это же не что-то безобидное, а лекарство(((...