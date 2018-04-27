Граждане России в 2019 году получат единый идентификатор, который позволит объединить данные и упростить взаимодействие с государственными организациями и банками, пишут "Известия" со ссылкой на источники.
Отмечается, что идентификатор сможет заменить гражданам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках "Основных направлений развития финансовых технологий на 2018-2020 годы".
Однако, как отмечается, при введении единого номера повышается риск компрометации данных.
В ряде стран существует аналог сквозного идентификатора. Речь идет о личном номере, который дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам — паспорту, водительской лицензии, медицинской страховке и так далее.
Комментарии
И сколько еще "единственных" идентификаторов будет создано? Уже есть СНИЛС, ИНН, и все якобы уникальны и единственны. Просто опять создается структура как прикрытие кормушки для очередного феодала? А холопы опять оплачивай?
Это в смысле такой прибор ,который будет нас отслеживать всегда и везде. А как же свобода?
угу, из 36 символов 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF
хочу такой
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Граждане России в 2019 году получат единый идентификатор...
а разве СНИЛС, выдаваемый сразу после рождения не оно...
зачем тратить деньги, лучше пенсии повысить. А присваивать номера людям не законно это чего происходит люди? инн зачем ?
есть уже индентификатор: Фамилия имя отчество и дата рождения, а остальное от лукавого
27.04.2018 09:37
- гость -
Активацию не пройдешь мелкомягкие зарубят!
Татуировку будут делать в роддоме?