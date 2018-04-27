США предрекли смерть морской авиации России

Морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и имеет мало перспектив своего развития, пишет "Лента.ру" со ссылкой на журнал The National Interest.
"Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии", — говорится в статье.
Отмечается, что хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит. Для примера припомнили обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей. Полагается, что такие заявления обусловлены соображениями престижа.
В сложившейся ситуации, отмечает издание, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.
В настоящее время ВМФ России располагает одним авианосцем — тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", который был заложен в 1983 году, а в 1991 году зачислен в состав Северного флота. Корабль неоднократно ремонтировался. В ноябре 2016 года авианосец принял участие в своей первой боевой операции (случилось это в Сирии) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). На данный момент авианосец вновь находится на ремонте, который продлится до 2021 года.
Комментарии
как кто к приближающемуся дню победы статья не подходит
какая-то она непатриотичная )
морская авиация и палубная это не одно и тоже.
палубная авиация распространена в НАТО в сША в первую очередь так как это оружие нападения и агрессии в других регионах в первую очередь.
Типа, "у соседа скоро корова сдохнет"?
России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.
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Ага... вова уже выкупил вертолётоносец Мистраль во Франции?
Разные у США и России подходы к морской авиации.
США - океанская держава. Плюс они единственная сверхдержава, которая ставит своей целью доминирование во всем мире, для чего им нужны мобильные авианосные группы.
Так что Нэшнл Интрест тут не врет.
Ага... вова уже выкупил вертолётоносец Мистраль во Франции
а как вертолетоносец Мистраль и авианосец связаны в данной статье,?
вертолетоносец по большому бесполезное и не эффективное тип кораблей, только маршал табуреткин-Сердюков купился на него.
Только бы ценник на пиво у нас не вырос, а остальное хрен с ним.
С Путькиным всё возможно. Как они "сбивали" американские ракеты мы уже видели)
Думается, что нам особо этого и не надо! Сухопутная территория очень большая, выходов к незамерзающим морям ограничены, от Дальнего Востока до побережья "заокеанского партнера" почти 7000 км - очень тяжело с обеспечением, если что...
Дима
С Путькиным всё возможно. Как они "сбивали" американские ракеты мы уже видели
ну да по "правильному "зомбоящику покозали и сказал вашТрамп что 70% умных ракет поразили противоракеты Сирийских ПВО.
-Дима за стол !
бабушка тебе уже пирожков напекла
.стратех бабушкин.
а как вертолетоносец Мистраль и авианосец связаны в данной статье,?
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Очень просто. Заказывать вооружение в других странах это бесперспективная затея. А Россия сама уже ничего не умеет делать.
Статья - наброс классический.
1. Не было в ГОЗе 6 авианесущих кораблей, хотя были два Мистраля и их построили..
2. Только филолух может назвать Кузю авианосцем, правильно - он тяжелый авианесущий крейсер с крылатыми ракетами, можной ПВО и ПЛО, он в бою может отмахаться от целой АУК противника, нанести удар по берегу не только с тяжелых самолетов, но и ПКР.
3. Контракт уже заключен на модернизацию.
4. Роль авианесущих кораблей в современном мире изменилась, она стремится к 0. Один (1) Ту-22м3м или МиГ-31 с Кинжалом в радиусе несколько тысяч км с 1000км пуска обнуляют любой корабль противника, тем более что в ВМС США только 60% авианосцев в работе.
5. Модернизация самолетов и КРВБ и морского базирования позволяют контролировать море и территории в тысячах км от России.
6. Для впопуасов достаточно одного ТАКРа, хотя легко обойдутся и без него (см. опыт в Сирии).
7. А Кузя один из самых быстроходных (если не самый быстроходный) авианесущих кораблей в мире, который единственный может работать в северных широтах.
Очень просто. Заказывать вооружение в других странах это бесперспективная затея. А Россия сама уже ничего не умеет делать.
странно уже или еще?, Россия один из лидеров по продаже оружия.
штаты откровенно и угрозами и санкциями уговаривают Эрдогана не покупать С-400.
рейтинг - это дааа, наше фсё, практологичски. Особливо журналистский, американский
27.04.2018 10:23
Дима
Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)
у пиндосов только бабки и ни чего личного. старыми " умными " ракетами шмальнуть по противоракетам...а налогаплательшики и покупцы в Европе уши развезили и в три дорого покупают устарешее оружие. опять же специалисты тесленята причмокивают языками в восторге .развели как обычно лохов.
27.04.2018 10:27
Классика укро-еврейского жанра - МО РФ дало расклад, кто где и сколь сбил КР в Сирии, показали останки сбитых ракет с номерами и кодами изготовителей, дали расклад где сколько и чем было сбито, предъявили даже боеголовку целую с Томахока, свозили корреспондентов на объекты подвергшиеся нападению, показали участников сбития, информация и % попаданий соответствует предыдущим отражанениям нападения КР, а укро-евреи по-прежнему не верят и живут в своем виртуальном мире. У них интернет прямо к больничной койке. Они верят Трампу - у нас усе попало, у нас 76 ракет попало в сарай и это великая перемога.
деньги и ничего личного ,бизнес по пиндосски шмальнули "умными " древними ракетами поразили 70% сирийских противоракет , а пипл в Европе хавает и налогоплательшик в сшп . и покупают партнеры(вассалы)в три дорого старье.
27.04.2018 10:43
Грантштейн
в ответ - этого не может быть, в Ростове горы, пойду спрошу в оффисе, этого не может быть, верьте нам, наши рокеты самые демократические в мире...
27.04.2018 10:50
- гость -
Умные ракеты улетели прямо в Москву, причем не своим ходом)))
-налицо не добросовестная конкуренция! в ФАС писать надо жалобу.
(свой товар двигают ,очерняя других более достойных)
старо как мир с бус стеклянных начинали впаривая местным аборигенам.
-гость- 10:48 вы забыли упомянуть, что МО РФ уничтожены 10000 штабов
27.04.2018 10:59
-гость-
А вы нам напомните про суперубийственный Новичок от которого как-то никто умереть не может)
Хорошая статья. У ватников даже уже подгорать начало
27.04.2018 10:36
- гость -
Статья - наброс классический.
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Ну так это же издание Димы Цимеса, российского шпиона
1. Не было в ГОЗе 6 авианесущих кораблей
---
А где в статье хоть слово про ГОЗ? Там говорится про заявления российских деятелей.
Вот такое, например:
"В ближайшее время в России будут заложены шесть авианосцев. С таким заявлением в воскресенье, 30 июля, выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». "
2. Только филолух может назвать Кузю авианосцем, правильно - он тяжелый авианесущий крейсер
---
Нет в международной морской классификации такого понятия "Авианесущий крейсер". Это советский воляпюк, для обхода конвенции Монтре.
он в бою может отмахаться от целой АУК противника
---
Пока что он в мирное время от собственного аэрофинишера понес тяжелые потери.
3. Контракт уже заключен на модернизацию.
---
Кузя полжизни - то в ремонте, то в модернизации. В море вот только редко выползает.
4. Роль авианесущих кораблей в современном мире изменилась, она стремится к 0. Один (1) Ту-22м3м или МиГ-31 с Кинжалом в радиусе несколько тысяч км с 1000км пуска обнуляют любой корабль противника, тем более что в ВМС США только 60% авианосцев в работе.
---
Рассказал бы это Саддаму, или Мухомору. Они бы с тобой точно согласились.
5. Модернизация самолетов и КРВБ и морского базирования позволяют контролировать море и территории в тысячах км от России.
---
Неа. А знаешь, почему? Чтобы пульнуть КР за тысячу км в море - надо знать, куда. А с этим напряженка.
6. Для впопуасов достаточно одного ТАКРа, хотя легко обойдутся и без него (см. опыт в Сирии).
---
Шикарный опыт. Очень было весело наблюдать за приключениями Кузи в сирийской кампании.
7. А Кузя один из самых быстроходных (если не самый быстроходный) авианесущих кораблей в мире,
---
Ложь. Кузя даже сразу после постройки не мог выжать 30 узлов. Про современное состоя
27.04.2018 10:59
-гость-
вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе
Грантштейн 11:02
про новичок следует писать- "ихтамнет, вы все врете"
27.04.2018 10:36
- гость -
Продолжу (не влезло):
который единственный может работать в северных широтах.
---
А это с чего вдруг? Единственное, что американцы туда их не гоняют сейчас - им там делать нечего, там одни белые медведи. И нет арабов. Во Второй мировой ходили.
тесленок ты в какой оласти специалист?
27.04.2018 10:43
Грантштейн
Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)
---
Неразорвавшуюся боеголовку - видел. Кучу обломков с дырочками, обведенными мелками - видел (точнее, кучку). Следов воздействия ПРО - не видел. Видел куски обшивки КР, сорванные при попадании в железобетонную преграду.
Ну то ж, мечтать еще ни кому не запрещалось.
27.04.2018 11:06
- гость -
вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе
---
Дай цитату, когда американские СМИ такую ложь рассказывали?
надо купить у американцев один полноразмерный авианосец, но по черному морю на нем плавать не получится (через пролив не пустят). если я ошибаюсь, поправьте
27.04.2018 11:06
- гость -
вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе
Вы с Путиным будете жестоко удивлены, но дональду куку не надо водружать флаг в Севастополе, Американцы продали китайцам технологии, те их произвели и водрузили их в Севастополе.
На кой черт их захватывать сами приползут, хотя бы за лечением и лекарством
27.04.2018 11:28
- гость -
Поздно. Раньше надо было думать, когда "Китти Хок" американцы продать хотели. Сейчас уже не продадут.
Маск втихаря поднял цены на доставку грузов на МКС для НАСА. Причем нехило.
Начиная с 2020 года, один полет Фалкон 9 будет стоить для НАСА 152.1 миллиона долларов.
Для сравнения, один полет конкурента Спэйс Х, Orbital ATK, обойдется НАСА в 262,6 миллиона долларов
Вот тебе и честная конкуренция, невидимая рука рынка и прочая туфта.
И это несмотря на возвращаемые ступени, двигатели и прочая.
Помнится, пару лет назад обсуждали почему космическая программа РФ не имеет будущего.
Маск типа может долететь до МКС за 50 миллионов, а Протон за 80.
Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)
---
Неразорвавшуюся боеголовку - видел. Кучу обломков с дырочками, обведенными мелками - видел (точнее, кучку). Следов воздействия ПРО - не видел. Видел куски обшивки КР, сорванные при попадании в железобетонную преграду
моя бабушка говорила про таких
-хоть ссы в глаза
все божия росса.!
27.04.2018 11:32
---
Китти Хок - утиль, дешевле новый построить, чем ремонтировать постоянно, о чем в статье про Кузнецова и говорится
27.04.2018 11:13
- гость -
И даже осколки из дырочек не видел? И что у вас всех со зрением и памятью творится. Госдепизьма какая-то. Расскажи, куда рОкеты делися? Куды пропали-то не менее 80шт.? Выпустили 105 и дальше с фотками, пруфами.
Боже мой, сколько тут "специалистов" в области НИОКР вооружений)
Один Одрейко Тысленка чего только стоит со своим, как всегда, развернутым "анализом ТТХ Академика Кузнецова.
И еще один момент: господа, вы зрение свое лечите, настоятельно рекомендую.
Когда вам показывают предмет, а вы говорите, что его нет, или это совсем не то, о чем говорят, то в первую очередь проверьте свое зрение.
27.04.2018 11:36
- гость -
Казалось бы - а вот причем тут Маск?
Ну, если начался флуд, то могу поддержать:
"Российские космонавты, пребывающие на МКС, остались без питьевой воды. В жидкости ранее обнаружили желтую примесь. В результате россиянам приходится брать воду у американцев."
27.04.2018 11:39
- гость -
Там у Асада в Дамаске какой-то научно-исследовательский центр был... Не знаешь, куда делся?