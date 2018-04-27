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США предрекли смерть морской авиации России

, ИА "Амител"
Ранее "Адмирал Кузнецов" возглавил рейтинг худших авианосцев в мировой истории

Фото: warfiles.ru

Морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и имеет мало перспектив своего развития, пишет "Лента.ру" со ссылкой на журнал The National Interest.

"Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии", — говорится в статье.

Отмечается, что хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит. Для примера припомнили обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей. Полагается, что такие заявления обусловлены соображениями престижа.

В сложившейся ситуации, отмечает издание, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.

В настоящее время ВМФ России располагает одним авианосцем — тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", который был заложен в 1983 году, а в 1991 году зачислен в состав Северного флота. Корабль неоднократно ремонтировался. В ноябре 2016 года авианосец принял участие в своей первой боевой операции (случилось это в Сирии) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). На данный момент авианосец вновь находится на ремонте, который продлится до 2021 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.04.2018 10:05
- гость -

как кто к приближающемуся дню победы статья не подходит
какая-то она непатриотичная )

0  1
27.04.2018 10:09
- гость -

морская авиация и палубная это не одно и тоже.
палубная авиация распространена в НАТО в сША в первую очередь так как это оружие нападения и агрессии в других регионах в первую очередь.

0  1
27.04.2018 10:14
- гость -

Типа, "у соседа скоро корова сдохнет"?

0  0
27.04.2018 10:15
- гость -

России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.
-------------------

Ага... вова уже выкупил вертолётоносец Мистраль во Франции?

1  0
27.04.2018 10:20
Грантштейн

Разные у США и России подходы к морской авиации.
США - океанская держава. Плюс они единственная сверхдержава, которая ставит своей целью доминирование во всем мире, для чего им нужны мобильные авианосные группы.
Так что Нэшнл Интрест тут не врет.

0  0
27.04.2018 10:21
- гость -


Ага... вова уже выкупил вертолётоносец Мистраль во Франции

а как вертолетоносец Мистраль и авианосец связаны в данной статье,?
вертолетоносец по большому бесполезное и не эффективное тип кораблей, только маршал табуреткин-Сердюков купился на него.

0  1
27.04.2018 10:22
- гость -

Только бы ценник на пиво у нас не вырос, а остальное хрен с ним.

0  0
27.04.2018 10:23
Дима

С Путькиным всё возможно. Как они "сбивали" американские ракеты мы уже видели)

1  0
27.04.2018 10:25
- гость -

Думается, что нам особо этого и не надо! Сухопутная территория очень большая, выходов к незамерзающим морям ограничены, от Дальнего Востока до побережья "заокеанского партнера" почти 7000 км - очень тяжело с обеспечением, если что...

0  0
27.04.2018 10:27
- гость -



Дима


С Путькиным всё возможно. Как они "сбивали" американские ракеты мы уже видели

ну да по "правильному "зомбоящику покозали и сказал вашТрамп что 70% умных ракет поразили противоракеты Сирийских ПВО.

0  1
27.04.2018 10:28
- гость -

-Дима за стол !
бабушка тебе уже пирожков напекла
.стратех бабушкин.

0  0
27.04.2018 10:30
- гость -

а как вертолетоносец Мистраль и авианосец связаны в данной статье,?
-----------------------
Очень просто. Заказывать вооружение в других странах это бесперспективная затея. А Россия сама уже ничего не умеет делать.

1  0
27.04.2018 10:36
- гость -

Статья - наброс классический.
1. Не было в ГОЗе 6 авианесущих кораблей, хотя были два Мистраля и их построили..
2. Только филолух может назвать Кузю авианосцем, правильно - он тяжелый авианесущий крейсер с крылатыми ракетами, можной ПВО и ПЛО, он в бою может отмахаться от целой АУК противника, нанести удар по берегу не только с тяжелых самолетов, но и ПКР.
3. Контракт уже заключен на модернизацию.
4. Роль авианесущих кораблей в современном мире изменилась, она стремится к 0. Один (1) Ту-22м3м или МиГ-31 с Кинжалом в радиусе несколько тысяч км с 1000км пуска обнуляют любой корабль противника, тем более что в ВМС США только 60% авианосцев в работе.
5. Модернизация самолетов и КРВБ и морского базирования позволяют контролировать море и территории в тысячах км от России.
6. Для впопуасов достаточно одного ТАКРа, хотя легко обойдутся и без него (см. опыт в Сирии).
7. А Кузя один из самых быстроходных (если не самый быстроходный) авианесущих кораблей в мире, который единственный может работать в северных широтах.

0  1
27.04.2018 10:41
- гость -



Очень просто. Заказывать вооружение в других странах это бесперспективная затея. А Россия сама уже ничего не умеет делать.

странно уже или еще?, Россия один из лидеров по продаже оружия.
штаты откровенно и угрозами и санкциями уговаривают Эрдогана не покупать С-400.

0  1
27.04.2018 10:41
Filin

рейтинг - это дааа, наше фсё, практологичски. Особливо журналистский, американский

0  1
27.04.2018 10:43
Грантштейн

27.04.2018 10:23
Дима
Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)

0  0
27.04.2018 10:46
- гость -

у пиндосов только бабки и ни чего личного. старыми " умными " ракетами шмальнуть по противоракетам...а налогаплательшики и покупцы в Европе уши развезили и в три дорого покупают устарешее оружие. опять же специалисты тесленята причмокивают языками в восторге .развели как обычно лохов.

0  1
27.04.2018 10:48
- гость -

27.04.2018 10:27
Классика укро-еврейского жанра - МО РФ дало расклад, кто где и сколь сбил КР в Сирии, показали останки сбитых ракет с номерами и кодами изготовителей, дали расклад где сколько и чем было сбито, предъявили даже боеголовку целую с Томахока, свозили корреспондентов на объекты подвергшиеся нападению, показали участников сбития, информация и % попаданий соответствует предыдущим отражанениям нападения КР, а укро-евреи по-прежнему не верят и живут в своем виртуальном мире. У них интернет прямо к больничной койке. Они верят Трампу - у нас усе попало, у нас 76 ракет попало в сарай и это великая перемога.

0  1
27.04.2018 10:50
- гость -

деньги и ничего личного ,бизнес по пиндосски шмальнули "умными " древними ракетами поразили 70% сирийских противоракет , а пипл в Европе хавает и налогоплательшик в сшп . и покупают партнеры(вассалы)в три дорого старье.

0  1
27.04.2018 10:51
- гость -


27.04.2018 10:43
Грантштейн
в ответ - этого не может быть, в Ростове горы, пойду спрошу в оффисе, этого не может быть, верьте нам, наши рокеты самые демократические в мире...

0  0
27.04.2018 10:51
- гость -


27.04.2018 10:50
- гость -
Умные ракеты улетели прямо в Москву, причем не своим ходом)))

0  1
27.04.2018 10:53
- гость -

-налицо не добросовестная конкуренция! в ФАС писать надо жалобу.
(свой товар двигают ,очерняя других более достойных)
старо как мир с бус стеклянных начинали впаривая местным аборигенам.

0  0
27.04.2018 10:59
-гость-

-гость- 10:48 вы забыли упомянуть, что МО РФ уничтожены 10000 штабов

0  0
27.04.2018 11:02
Грантштейн

27.04.2018 10:59
-гость-
А вы нам напомните про суперубийственный Новичок от которого как-то никто умереть не может)

1  0
27.04.2018 11:04
- гость -

Хорошая статья. У ватников даже уже подгорать начало

1  0
27.04.2018 11:06
- гость -

27.04.2018 10:36
- гость -
Статья - наброс классический.
---
Ну так это же издание Димы Цимеса, российского шпиона

1. Не было в ГОЗе 6 авианесущих кораблей
---
А где в статье хоть слово про ГОЗ? Там говорится про заявления российских деятелей.
Вот такое, например:
"В ближайшее время в России будут заложены шесть авианосцев. С таким заявлением в воскресенье, 30 июля, выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». "

2. Только филолух может назвать Кузю авианосцем, правильно - он тяжелый авианесущий крейсер
---
Нет в международной морской классификации такого понятия "Авианесущий крейсер". Это советский воляпюк, для обхода конвенции Монтре.

он в бою может отмахаться от целой АУК противника
---
Пока что он в мирное время от собственного аэрофинишера понес тяжелые потери.

3. Контракт уже заключен на модернизацию.
---
Кузя полжизни - то в ремонте, то в модернизации. В море вот только редко выползает.

4. Роль авианесущих кораблей в современном мире изменилась, она стремится к 0. Один (1) Ту-22м3м или МиГ-31 с Кинжалом в радиусе несколько тысяч км с 1000км пуска обнуляют любой корабль противника, тем более что в ВМС США только 60% авианосцев в работе.
---
Рассказал бы это Саддаму, или Мухомору. Они бы с тобой точно согласились.

5. Модернизация самолетов и КРВБ и морского базирования позволяют контролировать море и территории в тысячах км от России.
---
Неа. А знаешь, почему? Чтобы пульнуть КР за тысячу км в море - надо знать, куда. А с этим напряженка.

6. Для впопуасов достаточно одного ТАКРа, хотя легко обойдутся и без него (см. опыт в Сирии).
---
Шикарный опыт. Очень было весело наблюдать за приключениями Кузи в сирийской кампании.

7. А Кузя один из самых быстроходных (если не самый быстроходный) авианесущих кораблей в мире,
---
Ложь. Кузя даже сразу после постройки не мог выжать 30 узлов. Про современное состоя

1  0
27.04.2018 11:06
- гость -


27.04.2018 10:59
-гость-

вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе

0  1
27.04.2018 11:09
-гость-

Грантштейн 11:02
про новичок следует писать- "ихтамнет, вы все врете"

1  0
27.04.2018 11:09
- гость -

27.04.2018 10:36
- гость -
Продолжу (не влезло):

который единственный может работать в северных широтах.
---
А это с чего вдруг? Единственное, что американцы туда их не гоняют сейчас - им там делать нечего, там одни белые медведи. И нет арабов. Во Второй мировой ходили.

1  0
27.04.2018 11:13
- гость -

тесленок ты в какой оласти специалист?

0  0
27.04.2018 11:13
- гость -

27.04.2018 10:43
Грантштейн

Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)
---
Неразорвавшуюся боеголовку - видел. Кучу обломков с дырочками, обведенными мелками - видел (точнее, кучку). Следов воздействия ПРО - не видел. Видел куски обшивки КР, сорванные при попадании в железобетонную преграду.

1  0
27.04.2018 11:13
гость

Ну то ж, мечтать еще ни кому не запрещалось.

0  0
27.04.2018 11:17
- гость -

27.04.2018 11:06
- гость -
вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе
---
Дай цитату, когда американские СМИ такую ложь рассказывали?

1  0
27.04.2018 11:28
- гость -

надо купить у американцев один полноразмерный авианосец, но по черному морю на нем плавать не получится (через пролив не пустят). если я ошибаюсь, поправьте

0  0
27.04.2018 11:32
- гость -

27.04.2018 11:06
- гость -
вы забыли рассказать правду как дональд кук аж три раза потопил кузю вмесае со всем экипажем, разнес в пух и прах всю черноморскую базу РФ и водрузил флаг в Севастополе

Вы с Путиным будете жестоко удивлены, но дональду куку не надо водружать флаг в Севастополе, Американцы продали китайцам технологии, те их произвели и водрузили их в Севастополе.
На кой черт их захватывать сами приползут, хотя бы за лечением и лекарством

1  0
27.04.2018 11:32
- гость -

27.04.2018 11:28
- гость -
Поздно. Раньше надо было думать, когда "Китти Хок" американцы продать хотели. Сейчас уже не продадут.

0  0
27.04.2018 11:36
- гость -

Маск втихаря поднял цены на доставку грузов на МКС для НАСА. Причем нехило.
Начиная с 2020 года, один полет Фалкон 9 будет стоить для НАСА 152.1 миллиона долларов.
Для сравнения, один полет конкурента Спэйс Х, Orbital ATK, обойдется НАСА в 262,6 миллиона долларов
Вот тебе и честная конкуренция, невидимая рука рынка и прочая туфта.
И это несмотря на возвращаемые ступени, двигатели и прочая.
Помнится, пару лет назад обсуждали почему космическая программа РФ не имеет будущего.
Маск типа может долететь до МКС за 50 миллионов, а Протон за 80.

0  0
27.04.2018 11:37
- гость -


Митя, а два целых неразорвавшихся Томагавка с маркировкой, и куча обломков со следами поражения ПРО - это из архивов РККА достали?)
---
Неразорвавшуюся боеголовку - видел. Кучу обломков с дырочками, обведенными мелками - видел (точнее, кучку). Следов воздействия ПРО - не видел. Видел куски обшивки КР, сорванные при попадании в железобетонную преграду


моя бабушка говорила про таких
-хоть ссы в глаза
все божия росса.!

0  0
27.04.2018 11:38
- гость -

27.04.2018 11:32
---
Китти Хок - утиль, дешевле новый построить, чем ремонтировать постоянно, о чем в статье про Кузнецова и говорится

0  0
27.04.2018 11:39
- гость -


27.04.2018 11:13
- гость -
И даже осколки из дырочек не видел? И что у вас всех со зрением и памятью творится. Госдепизьма какая-то. Расскажи, куда рОкеты делися? Куды пропали-то не менее 80шт.? Выпустили 105 и дальше с фотками, пруфами.

0  0
27.04.2018 11:40
Грантштейн

Боже мой, сколько тут "специалистов" в области НИОКР вооружений)
Один Одрейко Тысленка чего только стоит со своим, как всегда, развернутым "анализом ТТХ Академика Кузнецова.

И еще один момент: господа, вы зрение свое лечите, настоятельно рекомендую.
Когда вам показывают предмет, а вы говорите, что его нет, или это совсем не то, о чем говорят, то в первую очередь проверьте свое зрение.

0  0
27.04.2018 11:40
- гость -

27.04.2018 11:36
- гость -
Казалось бы - а вот причем тут Маск?
Ну, если начался флуд, то могу поддержать:
"Российские космонавты, пребывающие на МКС, остались без питьевой воды. В жидкости ранее обнаружили желтую примесь. В результате россиянам приходится брать воду у американцев."

0  0
27.04.2018 11:41
- гость -

27.04.2018 11:39
- гость -
Там у Асада в Дамаске какой-то научно-исследовательский центр был... Не знаешь, куда делся?

0  0
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